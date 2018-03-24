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د.اياد علاوي : مدينة الصدر أضحت نموذجاً فريداً في الصبر والتضحية وهي تستحق اهتماما ورعايةً توازي تلك التضحيات

زار نائب رئيس الجمهورية الدكتور اياد علاوي، اليوم السبت، مدينة الصدر ببغداد حيث التقى حشدا جماهيرياً واسعاً من المشايخ والوجهاء فيها.
وثمن سيادته خلال اللقاء الدور الكبير لأبناء وعشائر مدينة الصدر، موضحا ان المدينة أضحت نموذجاً فريداً في الصبر والتضحية، وان ما قدمته وبذلته وأبناؤها يستحق عنايةً ورعايةً تليق بحجم تلك التضحيات.
واعرب سيادته عن أسفه للاهمال الذي تعيشه المدينة خصوصاً في الجانب الخدمي وهو ما ضاعف محنة ابنائها ومعاناتهم، فيما لفت الى ان اعتماد المحاصصة هو المرض الذي ادى لتلك التداعيات المؤسفة وهو ذاته تسبب بمعاناة العراقيين وما وصلت اليه الاوضاع اليوم .
من جانبهم رحب شيوخ عشائر ووجهاء مدينة الصدر بزيارة الدكتور علاوي مثمنين مواقفه الوطنية تجاه مدينة الصدر واهلها ودعمه المتواصل التي منذ توليه رئاسة الحكومة وحتى الان .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
24 اذار 2018

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