رئيس التحالف الوطني يحذر من مساعي إثارة الفتنة في العراق

حذر رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، من مساعي لإثارة الفتنة من جديد تحقيقاً للفائدة الشخصية .

وقال عمار الحكيم خلال جولته في ديالى ولقائه عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة “نحذر من مساعي البعض لإثارة الفتنة من جديد تحقيقا للفائدة الشخصية، حيث ان المعتاشين على التطرف وضرب الناس بعضهم ببعض لازالوا موجودين” داعيا الى “رد كل من يتحدث بنبرة طائفية من أي جهة كانت”. مضيفاً “يجب ان تستمر المعركة مع الإرهاب الداعشي بلا هوادة للقضاء على الخلايا النائمة والفكر المتطرف وحذار من الاسترخاء” لافتا الى أن “أبناء محافظة ديالى دفعوا ضريبة كبيرة من اجل عراق تسوده العدالة ويحصل فيه الجميع على فرص متكافئة”.

وشدد عمار الحكيم، ان “الدولة القوية التي يشعر فيها المواطن بالحماية في جميع جوانب حياته هي الحل الحقيقي للواقع العراقي وإنهاء مسالة الحلول الترقيعة”.

كما اكد أن “الجميع مسؤولية الحفاظ على الانتصار العسكري الذي تحقق وعلى عودة الوئام المجتمعي للشعب العراقي”.

واختتم حديثه بالقول :”أننا في لحظة تاريخية وانتقالية حيث ينتقل العراق من مرحلة بناء الديمقراطية الى مرحلة بناء الدولة والاستقرار، مما يتوجب على الناخب العراقي إختيار رجال الدولة الذين يمتلكون الرؤية الواضحة لبناء الدولة وتقديم الخدمات” شاكراً “العشائر الاصيلة كرم ضيافتهم وحسن استقبالهم”.