صحة الكرخ / استقبال (32727) الف مراجع في قطاع العامل للرعاية الصحية و المراكز الصحية التابعة له خلال شهر

استقبلت المراكز الصحية كافة التابعة لقطاع العامل للرعاية الصحية الاولية (58229) مراجع خلال شهرشباط من خلال الاحصائيات الرسمية المعتمدة من قبل ادارة القطاع

ذكر ذلك مدير قطاع العامل للرعاية الصحية الاولية الدكتور (عماد اسمر الشريفي) ان قطاع العامل يعتبر من قطاعات الرعاية الصحية المتميزة و الكبيرة و التي تقدم خدماتها لشريحة كبيرة جدا من المواطنين في جانب الكرخ و تقدم مراكز الرعاية الصحية الأولية الخدمات الوقائية و العلاجية و الفحوصات التشخيصية لتلبية كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين و الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز صحي و كذلك لترسيخ الوعي الصحي للمواطنين حيث يقدم المركز الصحي خدماته الصحية الاولية منها (رعاية الام والطفل ، صحة الفم و الاسنان ، الصحة المدرسية ) بالاضافة الى التوعية الصحية للمراجعين حيث تعتبر ركن اساسي في عملية الوعي الصحي وغيرها من الخدمات الطبية

و أضاف الشريفي ان عدد المراجعين للوحدات الطبية للمراكز الصحية كافة بلغ (32727) حيث بلغ عدد المراجعين لوحدات الاسنان (3842) مراجع و قدمت لهم كافة الخدمات العلاجية والوقائية ومن ضمنها الحشوات الدائمية فضلا عن تقديم خدمات العناية المنظمة للفم والاسنان و بلغ عدد المراجعين لوحدات للرعاية المتكاملة لصحة الطفل (2146) طفل

و استقبلت وحدة رعاية الحوامل خدماتها لـ (2328) مراجعة بالاظافة الى فحوصات السونار و الفحوصات المختبرية اللازمة و استقبلت و حدات الضغط و السكري (1412) مراجع و (11430) مراجع في وحدات التحصين (اللقاحات) و (212) مراجع في وحدات الصحة العينية و (2477) مراجع في وحدات التاهيل التغذوي و (383) مراجع في و حدات الصحة المدرسية و استقبلت وحدات ضماد الرجال (1337) مراجع و (1798) مراجعة في وحدة ضماد النساء و (555) في وحدات الصحة النفسية و (50) مراجع في وحدات تنظيم الاسرة و بلغ عدد مراجعي وحدات الكشف المبكر على سرطان الثدي (1471) مراجعة و بلغت فحوصات و حدات المختبر (23020) فحص و (1262) مراجع لتلقي الفحوصات في وحدات السونار و (961) مراجع في وحدات الاشعة و بلغ عدد المراجعين في وحدات غربلة الاطفال حديثي الولادة (504) مراجع

و اكد الشريفي ان جميع البرامج تنفذ في المراكز الصحية من ضمنها برنامج ( الزائر الصحي ، سرطان الثدي ، الخدمات النفسية ، خدمات زيارة المواطنين النازحين و تقدم لهم التوعية و الخدمات الصحية و تقوم باجراء حملات التلقيح المستمرة .

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صحة الكرخ / اجراء (25693) فحص مختبري في قطاع الكاظمية للرعاية الصحية خلال شهر كانون الثاني

اجرت وحدات المختبر في المراكز الصحية التابعة لقطاع الكاظمية للرعاية الصحية الاولية (25693) فحص مختبري متنوع خلال شهر شباط من خلال الاحصائيات الرسمية المقدمة من قبل ادارة القطاع

ذكر ذلك مسؤول وحدة المختبر في قطاع الكاظمية رئيس مختبر اقدم (سعد حسين محمد) ان وحدات المختبر في المراكز الصحية تقدم خدماتها المختبرية بشكل متواصل و على مدار طيلة ايام الاسبوع اذ يغطي قطاع الكظمية للرعاية الصحية مساحة واسعة جدا و كثافة سكانية عالية بالاضافة الى تقديم الخدمات الميدانية ايضا بشكل متواصل كون هذه المناطق ذات مساحات متباعدة حيث استقبلت وحدات المختبر في المراكز الصحية (9172) اجريت لهم (25693) الف فحص مختبري

و بين محمد بلغ عدد فحصوصات السكر في الدم (2852) فحص و (599) فحص اليوريا و بلغت فحوصات نسبة الاملاح في الدم (570) فحص و (772) فحص لقياس نسبة الكولسترول في الدم و (253) فحص امراض الكلى و (1240) فحص لقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم (1379) و بلغ عدد فحوصات كريات الدم البيض (361) فحص و (3676) فحوصات الادرار

و بلغت فحوصات صنف الدم (912) فحص و (2835) فحص امراض الدم و (560) فحص الحمل و (52) فحص كولسترول الدهون و (323) فحص التحري عن الاسهال المائي (الكوليرا) و (861) فحص امراض الجهاز التناسلي و (186) فحص التايفوئيد في الدم و (96) فحص حمى مالطا و (89) فحص التهاب المفاصل و (480) فحص التهاب المفاصل الرثوي و بلغ معدل فحوصات التهاب الكبد الفايروسي بمختلف فئاته (1526) و (964) فحص تحليل البراز و ( 3586) فحص امراض الجهاز البولي و (1486) فحص مسحة الدم و بلغت فحوصات الدهون الثلاثية (555) فحص .

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