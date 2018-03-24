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عشائر عربية تردُّ على رفض إعادة قوات البيشمركة لكركوك: لا يمثلون اصواتنا

انتقدت عشائر نينوى العربية يوم السبت رفض بعض الشخصيات من أبناء قوميتهم في كركوك عودة قوات البيشمركة الى المحافظة.

وقال المتحدث باسم العشائر مزاحم الحويت في بيان له اليوم، ان “قرار رفض العرب في كركوك اعادة قوات البيشمركة الى المحافظة لا يمثل أصوات العرب هناك”.

واضاف ان “هذا الرفض من قبل بعض الشخصيات العربية امر شخصي وليس قرار العرب عامة في كركوك”، منوها الى ان “العرب هم من طالبو من الحكومة الامريكية بالإعادة قوات البيشمركة الى جميع المناطق و خاصة كركوك”.

ونوه الحويت الى انه تم تقديم طلب رسمي الى الحكومة الامريكية بإعادة قوات البيشمركة الى جميع المناطق المتنازع عليها ضمن غرفة عمليات مشتركة بإشراف قوات الولايات المتحدة”.

وكانت اطرفا وجهات سياسية عربية وتركمانية في كركوك قد عبرت في وقت سابق من اليوم عن رفضها بتشكيل غرفة عمليات مع قوات البيشمركة، وعودتها داخل المحافظة.

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