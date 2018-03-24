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غرق ومصرع واصابة 10 اشخاص بحوادث نوروز في أربيل

أعلن مدير شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت يوم السبت عن نجاح الخطة الأمنية التي اعدت لمناسبة أعياد نوروز، كاشفا عن غرق ومصرع خمسة اشخاص بحوادث متفرقة خلال تلك الأيام.

وقال اللواء الحقوقي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في أربيل، ان الخطة الأمنية لإعياد نوروز جرت بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية.

وأضاف انه ما يؤسف له حقا خلال الأيام الثلاثة للعيد وقعت حوادث سير مما اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة خمسة اخرين.

وتابع اللواء طلعت ان في تلك الأيام أيضا تم تسجيل حالتي غرق فيما لقي طفل حتفه في مصيف “شيخ تراب”، منوها الى دخول من 41 – 75 الف سائح عبر الحدود البرية ومطار أربيل الدولي لزيارة عاصمة كوردستان والمناطق المحيطة بها.

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