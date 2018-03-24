قتلى ومصابون بينهم اسرة وعنصران من “سرايا السلام” بهجمات في كركوك وديالى

قتل وأصيب ما يقارب 10 اشخاص بهجمات مختلفة نفذها مسلحون يعقد انتماؤهم الى تنظيم داعش بمناطق متفرقة في محافظتي كركوك وديالى.

وقال مصدر امني مسؤول، ان تفجيرا بعبوة ناسفة وقع مساء اليوم امام مبنى “بلازا مول” في شارع المحافظة وسط كركوك اسفر عن إصابة ما لا يقل عن أربعة اشخاص بجروح.

الى ذلك اعلن المركز الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة في بيان اليوم، ان القوات الأمنية أحبطت محاولة تعرض على أحدى النقاط المشتركة في منطقة “العساكرة” التابعة لناحية السعدية في محافظة ديالى.

وأضاف البيان ان هذا الحادث عن مقتل عائلة مكونة من اربعة افراد صادف مرورهم وقت الحادث، منوها الى ان القوات الأمنية تجري الان عملية أمنية بحثا عن الجناة.

الى ذلك أعلنت “سرايا السلام” الجناح العسكري للتيار الصدري عن مقتل عنصرين من مقاتليها بعد ان تم اختطفاهما من قبل تنظيم داعش في سيطرة وهمية نصبت على طريق كركوك.

وتشهد كركوك ومنذ انتشار القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي بعد 16 أكتوبر/تشرين الثاني وانسحاب قوات البيشمركة والامن الاسايش اضطرابا ملحوظا في الأوضاع الأمنية حيث ازدادت الهجمات الإرهابية وعمليات القتل والاختطاف والتسليب، والعثور على الجثث المجهولة.