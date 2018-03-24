قصة قصيرة جد ا :

بقلم مهدي قاسم

1ـــ مائة عام من الزحمة

مائة عام من زحمة

وجدت نفسي أستحيل إلى رواية طويلة

تحت عنوان مائة عام من زحمة ..

فأخذتُ أحنّ إلى مائة عام من عزلة ! .

لأنقذ ما تبقى من أناي المستلبة بكل حدة و شدة

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2 ــ الزواج من الفيس بوك

بعد غياب طويل التقت صديقتان فسألت إحداها الثانية عن أخبار أبنها البكر وفيما إذا كان قد تزوّج ..

فردت ب : نعم ..

ففرحت الصديقة لتسأل مرة آخرى مدفوعة بفضولها المتزايد :

ــ ومن هي هذه البنت المحظوظة التي تزوجها أبنك ؟

فردت بكل جدية :

ــ الفيس بوك .. وهو لعاشقها إلى حد أنه لا يصحو ولا ينام ومن ثم لا يصحو إلا بين أحضان الفيس بوك !..

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3 ــ اكتشاف رائع

كتب لصديقه بعدما افتقده طويلا :

ــ أين أنا ؟ ــ تسألني ــ أنا مترفل بوشاح نسياني منزويا بعيدا .. حيث أكاد اشبه الآن خلدا في عمق صحراء عزلتي المحاذية لإمبوراطوية أناي الشاسعة و المترامية الأطراف بامتدادات رؤياي الكونية …….

حقيقة …..

اتلذذ مستمعا جدا بعزلتي الملكية الباذخة هذه ..

بالمناسبة و حسبما أظن ………………

بأنه ربما أفضل شيء قد توصل إليه أو اكتشفه بعض من البشر في العقود الأخيرة من عصرنا الراهن هو:

أن محبة الحيوانات والطبيعة والعطف عليها و العيش بقرب منها لهو أفضل بكثير من محبة البشر والعطف عليهم والعيش بقرب منهم ..

وقد فعلوا ذلك بعدما يكونوا قد تخلصوا من عبودية و قيود احتياجاتهم للآخرين ومن جميع النواحي ..

لذا فكل واحد منهم اختار عزلته المريحة مع كتبه و حيواناته الأليفة ليحمي أناه من كل محاولات مصادرة او تجويف أو تتفيه رهيب ، يأتي كتهديد متواصل من قبل عالم عدائي و مسموم .