قوات هادي تحكم السيطرة على معسكر استراتيجي في الجوف

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن طردها مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) من “معسكر استراتيجي” في محافظة الجوف شمال البلاد.

وأكد الجيش اليمني اليوم في بيان له أن قواته مدعومة من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي بقيادة السعودية اقتحمت صباح اليوم معسكر طيبة الاسم في مديرية برط العنان شمال غربي الجوف، واستطاعت إحكام السيطرة الكاملة عليه.

وأشار البيان إلى أن أهمية هذا المعسكر الواقع في منطقة فاصلة بين محافظتي جوف وصعدة تكمن في أن الحوثيين كانوا يستخدمونه كنقطة لتجميع مسلحيهم وحشد التعزيزات من صعدة، معقلهم الرئيس، وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتفتح السيطرة على المعسكر الطريق أمام قوات هادي لقطع خطوط إمداد الحوثيين من منطقة الظهرة ووادي القعيف في مديرية برط، حسب البيان.

هذا ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الموالية لحكومة هادي عن مصدر عسكري قوله إن الجيش ضبط أثناء اقتحام المعسكر، كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، مؤكدا وجود قتلى وأسرى داخل المعسكر.

وكان الجيش اليمني قد أطلق قبل عدة أيام عملية عسكرية واسعة النطاق استطاع في إطارها استعادة السيطرة على مساحات واسعة في مديرية برط العنان.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف