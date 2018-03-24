ما الفرق بين مكافحة الفساد الان و بعد الانتخابات؟

احمد كاظم

فخامة رئيس الوزراء و عد ولد الخايبة بمكافحة الفساد بعد تسلمه المنصب و بعد 4 سنوات تفاقم الفساد اكثر فاكثر خاصة بعد اعلانه (حزم الاصلاح) التي اصبحت حزم فساد.

فخامة رئيس الوزراء عند ما يصرح للأعلام العراقي يقول (سنقضي بيد من حديد على الفساد و الفاسدين و استرجاع المال المنهوب) و لكنه عندما يتكلم للأعلام الامريكي بالإنكليزي لغته الاصلية يقول (مكافحة الفساد صعبة جدا).

الفرق بين مكافحة العبادي للفساد باللغتين شاسع يدل على مراوغة و خداع لان الاعلام الامريكي جزء من الادارة الامريكية التي تسانده و سيطرتها على حكومة فاسدة اسهل من السيطرة على حكومة نزيهة.

سؤال لرئيس الوزراء: لماذا تعتقد بإمكانك ضرب الفساد بيد من حديد في حكومتك القادمة و قد (احتضنته) بحكومتك الحالية؟

حكومة (التوافقية السياسية) التي تبشر بها هي حكومة محاصصة لا تختلف عن بقيراط عن الحكومة الحالية لان الاساس(التوافق) على نهب ما تبقى من المال العام و ليس التوافق على خدمة ولد الخايبة.

حكومة التكنوقراط التي تبشر بها و انت الان تكنوقراط كهرباء و اتصالات بشهادة الدكتوراه و لم تستطع اصلاح مولدة كهرباء او شبكة اتصالات و نجحت فقط ببيع رخص الموبايل التي هي مطبعة للدينار و الدولار لجيوب الشركات و السبب الرشوة.

ختاما: يا فخامة رئيس الوزراء (ارحل و من معك من المتوافقين) لأنكم اثرياء نهبتم حتى القروض و ما تبقى من المال العام تافه اتركوه لولد الخايبة الفقراء.