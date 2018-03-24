مريم أوزرلي تختار باريش فالاي شريكاً لها لبطولة مسلسل الإبن

بعد قيام شركة الإنتاج “ليمون فيلم- Lomon film” باستبدال المرشحة الأولى الممثلة التركية بورتشين ترزي أوغلو الشهيرة بآزاد في “إيزيل”، بالممثلة التركية الأصل الألمانية الجنسية مريم أوزرلي الشهيرة بـ السلطانة هيام لتكون بطلة مسلسلها الإجتماعي الجديد “الإبن” التي تدور أحداثه في عام 1974 في قبرص، تم اختيار الممثل الناجح باريش فالاي الشهير بالكماشة في “إيزيل” ليشارك مريم أوزرلي بطولته.

النجم التركي باريش فالاي

مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام

ويعد ممثلاً ناجحاً ومميزاً بكافة أدواره رغم أنه ليس نجم صف أول أو “دون جوان “الشاشة التركية كباقي النجوم الذين عملت معهم مريم أوزرلي في تركيا مثل: خالد آرغنش في حريم السلطان، ومراد يلدريم في “ملكة الليل”،وأوكتاي كاينارجا في “قطاع الطرق لا يحكمون العالم”،وأوزان جوفين في فيلم “جرح أمي”،وأوزجان دنيز في فيلم “الطرف الآخر”،وكينان أميرزالي أوغلو في فيلم “رجائي جنكيز”.

باريش فالاي وكينان أميرزالي أوغلو



ومتوقع عرض المسلسل قريباً جداً في تركيا،وموافقة مريم أوزرلي على بطولته نفيّ عمليّ منها على شائعة هجرتها تركيا للأبد التي روجت لها بعض وسائل الإعلام التركية.

“لارا” حب أمها مريم أوزرلي الكبير

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مريم أوزرلي وابنتها لارا



وقد أثارت مريم أوزرلي إعجاب الآلاف بصورتها الجديدة مع ابنتها الوحيدة “لارا” التي أنجبتها من حبيبها السابق رجل الأعمال التركي الهارب جان أتيش الملاحق بقضايا احتيال في تركيا،حيث بدت لارا الصغيرة نسخة عن والدتها مريم أوزرلي، وعبرت مريم أوزرلي عن حبها الكبير لابنتها بكلمات مؤثرة قائلة: كل يوم يمر إبنتي تشبهني ، ورابط كبير جداً بيننا ،الحب موجود،الأمومة مدهشة ورائعة.

لارا ابنة مريم أوزرلي



وقد حظيت صورة مريم أوزرلي مع ابنتها بالكثير من لايكات الإعجاب والتعليقات في حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.



وتعد مريم أوزرلي من أنشط نجوم تركيا في “السوشيال ميديا”،وتنشر الكثير من صورها العائلية والشخصية والفنية،وبلغ عدد متابعيها على موقع “إنستقرام” وحده ” ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف” متابع ومتابعة،عدد كبير منهم من العرب.

لارا ابنة مريم أوزرلي

لارا ابنة مريم أوزرلي