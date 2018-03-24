مسلحو من جوبر وعربين وزملكا يغادرون الغوطة الشرقية

عادل كريم

اليوم، 24 مارس، تم فتح نقطة تفتيش لانسحاب المسلحين وعائلاتهم من أربيل في الغوطة الشرقية. وافق مسلحو هيئة تحرير الشام و فيلق الرحمان على مغادرة بعد نجاح قوات الحكومة السورية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك عشرات الحافلات جاهزة لانتقال المدنيين إلى المناطق الآمنة.

قد أدت، يوم 21 مارس، مفاوضات مركز المصالحة الروسي في سورية إلى الاتفاق على خروج مقاتلي أحرار الشام من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية إلى ريف إدلب

وأفاد مصادر أهلية في مخيم الوافدين باستمرار خروج دفعات جديدة من المدنيين من القطاع الغوطة الشرقية حيث وصل حتى الآن نحو 5200 مدني إلى النقطة الأخيرة من ممر مخيم الوافدين وقامت وحدات من الجيش السوري بتأمينهم وتقديم المستلزمات الأساسية لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري.