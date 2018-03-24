مصدر يكشف حقيقة صدور مذكرة قبض بحق “الاخوة طالباني” في كركوك

نفى مصدر في الحكومة المحلية في محافظة كركوك يوم السبت اصدار المحافظ وكالة راكان سعيد الجبوري تعميما الى القوات الأمنية يقضي بإلقاء القبض على كل من القياديين الثلاثة في الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، واراس شيخ جنكي، و پۆلات شيخ جنكي.

وكانت بعض المواقع الخبرية وصفحات التواصل الاجتماعي الكوردية قد تناقلت خبرا يشير مفاده الى صدور ذلك التعميم على الأجهزة الأمنية بالقبض على أبناء “جنكي” شقيق السكرتير العام للاتحاد الوطني رئيس الجمهورية السابق للعراق جلال طالباني.

وقال المصدر ان تلك الانباء “لا أساس لها من الصحة ولم يصدر عن مكتب المحافظ مثل هكذا امر”.

وكان المحافظ قد اعلن يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي انه “سوف نقاضي من تكلم على كركوك ومس هيبة الدولة لانه اعتدى على جهة رسمية , فمكونات كركوك متعايشة لولا الخلافات التي تنقل من خارج كركوك اليها”.

وكان قائد جهاز مكافحة الإرهاب التابع لمحافظة السليمانية بقيادة لاهور شيخ جنكي طالباني قد دخل يوم الاثنين بقوة تقدر بـ70 عجلة عسكرية الى كركوك بتنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة.

وكان طالباني وخلال مؤتمر صحفي عقده امس في كركوك قد اطلق الفاظا نابية على المحافظ في حال قيام الأخير بتهديم منازل ومحال بنية على أراض تجاوز.

وكانت القوات الكوردية انسحبت من مدينة كركوك المتنازع عليها، بعد تحرك للقوات العراقية المشتركة، في السادس عشر من اكتوبر تشرين الاول الماضي بناء على أوامر من رئيس حكومة بغداد حيدر العبادي، لتعيد انتشارها في مواقع سيطرت عليها قوات البيشمركة صيف 2014، إثر اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل ومناطق مجاورة لها.

وجاءت هذه التحركات بعيد اقدام اقليم كوردستان ومناطق نزاع منها كركوك على اجراء استفتاء للاستقلال عن العراق.

وكانت القيادة العامة لقوات البيشمركة اتهمت جناحا من الاتحاد الوطني الكوردستاني بمساعدته حكومة بغداد في السيطرة على مدينة كركوك بشكل سريع بدا أقرب إلى التسليم منه إلى سيطرة ميدانية، خاصة أن العمليات التي قادتها قوات بغداد لم تؤدّ سوى إلى خسائر بشرية محدودة.

وتزامنت سيطرة قوات بغداد على حقول النفط وعلى مطار كركوك مع حديث عن أن تسليم المدينة هو وليد صفقة رعاها قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.