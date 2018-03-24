نوميديا جرّوفي، شاعرة ، كاتبة،باحثة و ناقدة

مطعم طُمْ طُمْ

في مطعم طُمْ طُمْ

حيث كنتُ و نبضي النّابض

نتناول غذاءنا

كانت لقمتي الأولى دوما

لحبيبي هاتف

و كانت لُقمته الاولى

دوما لي

و كانت العاملة في المطعم

تُشاهدنا منذ نبدأ الأكل

حتّى ننتهي

لماذا كانت تسترقّ النظر إلينا؟

هل لأنّني أطعمه ؟

هل لأنّني أتغزّل به؟

هل لأنّني أرسل له قبلاتي؟

هل لأنّني أقبّل يده؟

أظنّها كانت تستمع إلينا

لأنّه يقول لي

أحبّكِ

و أنا أجيبه

أعشقكَ بجنون

و أغلب الظنّ

لأنّنا نُطعم بعضنا

و أنا أهتمّ به

فأطعمه أكثر ممّا أتناول

و أظنّها لم تر أحدا مثلنا

في حياتها حيث تعمل

لأنّنا ندخل المطعم

و نحن نتغزّل ببعضنا

و نأكل بحبّ

و رومانسيّة

و أحيانا كنّا

نتبادل القبل في انتظار

كأس الشّاي

و عشاءنا الذي نأخذه معنا

اهتمامي الكبير بحبيبي

لفتَ انتباهها

حتّى و أنا أرتّب له معطفه

خوفا عليه من نسمة عليلة

و نحن نغادر مطعمهم طم طم

* مطعم طم طم/ براكة الساحل/ حمامات الياسمين/تونس