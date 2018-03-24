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مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

افاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن مدنيا قتل بهجوم مسلح نفذه مجهولون شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث نيوز، إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة اطلقوا، مساء اليوم، النار من اسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدني قرب منزله في منطقة بوب الشام، شمالي بغداد، مما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة امنية قامت بنقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجناة”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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