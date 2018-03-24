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موجة غبار تضرب العراق وسط تحذيرات

توقع المنبئ الجوي صادق عطية حدوث موجة غبار للمحافظات الجنوبية والوسطى في العراق مطلع الاسبوع المقبل.
وكتب عطية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “من المتوقع ان يشهد يوم السبت المقبل نشاط كبير للرياح السطحية بسبب تمركز منخفض جوي شرق سوريا، يعمل على جذب رياح جنوبية شرقية تصل سرعة هباتها الى 80 كم في الساعة”.
واضاف “هذه السرعة تعتبر عالية وتسبب موجات غبار متوقعة في اماكن عديدة من مدن الشمال والغربية واجزاء من الوسطى والبادية الغربية والجنوبية”.
وتابع “يستمر تحذيرنا صباح يوم الاحد ايضا من غبار يرافق تحول الرياح الى شمالي غربي مع انخفاض مؤقت في درجات الحرارة”.

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