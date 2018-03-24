موضة صبغات الشعر من قوس قزح وريش الطاووس و…

عندما يتعلق الأمر بتلوين شعرك، تجدين أمامك خيارات واحتمالات لا حصر لها، حيث بإمكانك الحصول على اللون الذي ترغبين فيه. لكن قبل أن تقرري الإقدام على هذه الخطوة، ما رأيك بأن تكوني جريئة ولافتة ومتميزة، فتعتمدين ألواناً مستوحاة من جمال الطبيعة وسحرها؟

في هذا المقال، سنعرض عليك أفكاراً غريبة ولافتة لتحصلي على شعر ملون شبيه بلوحة طبيعية فائقة الجمال.

– الينابيع الساخنة في يلوستون

اجعلي شعرك كلوحة طبيعية مذهلة شبيهة بالينابيع الساخنة الشهيرة في يلوستون في الولايات المتحدة، من خلال تلوين خصلاته بمزيج من ألوان الذهبي والأرجواني والأزرق، فهذه الألوان مع بعضها البعض تزيدك سحراً وجمالاً وتمنحك طلّة لا مثيل لها.

– ريش الطاووس

لطالما ضُرب المثل بجمال ألوان الطاووس. لذلك، استوحي من هذا الجمال لتجعلي لون شعرك أكثر سحراً وروعة، بحيث تعتمدين درجات الأزرق والأخضر والبنفسجي، مما يضفي عليك جاذبية لا حدود لها، ويجعل شعرك لوحة طبيعية رائعة الجمال.

– مجرّة في الفضاء

استخدمي في تلوين شعرك الألوان المستوحاة من المجرات، لا سيما تدرجات الزهري مع تموجات الرمادي والأسود، فحتماً ستلفتين الانتباه بلون شعرك هذا، وتظهرين بلوك متميز وجريء وخارج عن المألوف.

– قوس القزح

من منا لا ينتظر ظهور قوس القزح ليتمتع بجمال ألوانه السبعة: الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. اليوم، بإمكانك استخدام هذه التدرجات في تلوين شعرك، فسيجعلك هذا اللوك أكثر إبهاراً وتأثيراً، لا سيما أنه يحتاج الى جرأة كبيرة للخروج من الدائرة التقليدية في تلوين الشعر.