نانسي عجرم: لم أكن أعلم بخطوبة كاظم الساهر و”ذا فويس كيدز” هو الأفضل

أطلّت الفنانة نانسي عجرم كضيفة استثنائية من برنامج “منا وجر” لمناسبة عيد الأم، وتحدثت في الحلقة عن بعض المواضيع الفنية والشخصية، كما تطرق جانب من الحوار إلى أمومتها، وتفاصيل لها علاقة بابنتيها إيلا وميلا اللتين حلّتا ضيفتين على البرنامج، ولكن من دون أن تحضرا إلى الاستديو، حيث تمّ عرض تقرير يجمع بينهما وهما تجيبان بخفة دم وبراءة، على بعض الأسئلة التي طُرحت عليهما حول علاقتهما بوالديهما.

كما تضمّن البرنامج، ولأول مرة فقرة جديدة، حيث طُلب من نانسي أن تغادر الاستديو، وأن تشتري البوظة من مكان قريب، و”الإيربيس” في أذنيها، وأن تتعامل مع البائعة وفق الطريقة التي طلبها منها مقدّم البرنامج بيار ربّاط ، وكانت فقرة محرِجة لنانسي كوجه معروف، تمّ تصويرها على طريقة الكاميرا الخفية، ولكنها في الوقت نفسه، كشفت ليونة نانسي وعفويّتها وتلقائيّتها، ولكنها بدت راضية عنها، عندما تم إعلام البائعة التي كانت تشتري من عندها، أنّ كل شيء مصوّر وكان مدبّرًا ومخطّطًا له.

في البداية وافقت نانسي على وجود “برغش”(بعوض) في الوسط الفني، وقالت إنه يتم التخلص منه بالـ “بيف باف”( مبيد للحشرات)، كما تحدثت عن اختيارها من بين 15 إمرأة أكثر تأثيرًا في الوطن العربي، وقالت إنّ نجاحها لم يكن سهلًا، بل تعبت وسهرت وخططت، مشيرة إلى أنها لا تزعل عندما يقال إنّ نجاحها كان سهلًا، ولكنّ هذا الكلام غير صحيح، موضحة أنها احترفت الفن منذ 15 عامًا وبدأت الغناء بعمر 8 سنوات، وأشارت إلى أنّ النجومية كانت حلم والدها، ومن ثم صارت حلمها، وأنها كانت تردد في طفولتها الأغاني التي كانت تغنيها جدتها، ومن ثم اتجهت إلى الغناء في الحفلات بدعم من والدها، حتى أنه كان ينظم حفلات من أجلها.

نانسي عجرم وبيار رباط

وعن موقفها من دخول إيلا وميلا المجال الفني، وهل يمكن أن تكسر حلمهما في حال قررتا دخوله، أشارت إلى أنهما لا تحلمان بمثل هذا العمر، وعندما تكبران سوف تقدم لهما الدعم في حال قررتا العمل في الفن، لأنّ القرار يعود لهما وحدهما، كما أوضحت أنها تتعاون مع زوجها فادي في توجيههما، وعندما طُلب أن تختار من تحب أكثر فادي أم ابنتيها، قالت: “فادي لأنني بفضله أصبحت أمًّا لهما”.

كما أشارت نانسي إلى أنها لا تنزعج عندما يقال عنها”cute وSexy” لأنها تظهر cute في بعض الأعمال وsexy في أعمال أخرى، كما في كليب” ما تيجي هنا”.

وعن تفوّقها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل تفوّق إليسا عليها في عدد المتابعين على “تويتر”، قالت إنها تحب المنافسة الشريفة، لأنها تشجع الفنان على تقديم فن أجمل.

وعن ترشّح بعض الفنانين للانتخابات النيابية، قالت عجرم إنه لم يعرض عليها أحد الترشّح، وإنها كانت سترفض لو حصل ذلك، لأنها تؤمن بأنّ كل إنسان يمكن أن ينجح في مجاله، وأشارت إلى أنّ متابعيها يحبونها لأنها فنانة وتقدّم فنًّا، وأنها لا تستطيع حاليًّا أن تكون في المعترك السياسي، وربما يحصل ذلك بعد عمر طويل في حال درست العلوم السياسية وصار لديها اطّلاع في السياسة. كما اعتبرت أنها لا تحب أن تعّبر عن رأيها السياسي، لأنها صريحة وواضحة، وكانت تفضل لو أنّ بعض الفنانين لم يتدخلوا في السياسة، وأنها تفضّل أن تبدي رأيها بالمواضيع التي تتعلق بالوطن.

وعن اطلالاتها وطريقة اختيار ملابسها، قالت إنّ لكل مناسبة زيَّها الخاص، ولكنها تفضل الاطلالات الكلاسيكية، ولا تحب التغيير الجذري في شكلها، وإنها تُنتَقد أحيانًا بسبب اختيارها لألوان محددة، مشيرة إلى أنّ كلّ ملابسها باللونين الأبيض والأسود، ولكنها اتجهت أخيرًا نحو التغيير بطلب من الناس و”الفانز”، كما أكدت أنّ زوجها كلاسيكيّ في اطلالاته أكثر منها.

وعن منافِستها في الوسط الفني، قالت نانسي إننا نعيش عصر المنافسة بين الأغنيات، وإنّ كل أغنية ناجحة على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع، تنافس أغنياتها، مشيرة إلى أنّ هناك الكثير من الأغنيات الجميلة، ولكنها لا تتمناها لنفسها، لأنها ليست من “ستايلها” الغنائي نفسه.

نانسي عجرم

نانسي عجرم قالت إنّ “ذا فويس كيدز” أكثر نجاحًا من “ذا فويس”، لأنّ كلّ ما له علاقة بالأطفال يتميّز بالبراءة والحياة والحنان، كما قالت إنه لا فرق عندها، سواء قدّمت ديو مع فنان أو فنانة، وما يهمها أن تكون الأغنية جميلة كلامًا ولحنًا وتوزيعًا، وعما إذا كانت تعتمد على قلبها أو عقلها، أجابت: “أستخدم القلب الذي في عقلي أحيانًا والعقل الذي في قلبي أحيانًا أخرى”.

بين الموت والتقدم في السن، أكدت أنها كانت تخاف الموت عندما كانت صغيرة، وعندما كبرت واشتغلت على نفسها، وجدت أنّ الموت حق، كما أشارت إلى أنها لا تخاف أيضًا من التقدم في العمر، ولا شيء يمنع المرأة من أن تجمّل نفسها ولكن بعيدًا عن التشويه، وأشارت: “بدّي خَتيِر بس بترتيب”.

من ناحية أخرى أكدت أنها لم تكن تعرف أنّ كاظم الساهر سوف يرتبط، وقالت: “في البريك نحن لا نتحدث في مواضيع خاصة”، وأضافت، “كنت أشاهد فتاة معه ولكنني لم أكن أتوقع أنها يمكن أن تصبح خطيبته”.

نانسي أكدت أنها كانت تتسلّى كثيرًا مع تامر حسني في برنامج “ذا فويس كيدز”، أما مع كاظم فكان محور حديثهما الأمور التي لها علاقة بالبرنامج.

وعن الفنانة التي تعتبرها صديقتها: هيفاء وهبي أم إليسا، قالت: ” كلاهما زميلتان، ولكنني ألتقي إليسا أكثر، لأنه يوجد بيننا أصدقاء مشتركون، وعندما ألتقي هيفاء أسلّم عليها وأقبّلها”.

نانسي عجرم

عن زوجها فادي قالت إنه لا يحاول أن يستفيد من نجوميتها، بل هو يدعمها، ولا تهمّه الأضواء والشهرة.

كما أكدت أنها لا تعترض على أيّ من الفنانات اللواتي يستقبلهنّ زوجها في عيادته، وأضافت، “هو يعرف وهو من يقرر”، كما أشارت إلى أنّ تركيبة لجنة “ذا فويس كيدز” هي الأفضل بين لجان برامج الهواة، ثم أضافت: “وأيضًا لجنة آراب آيدول عندما كنت فيها”، وبين كاظم الساهر وعاصي الحلاني وجوليا، اختارت أن تكون من “فانز” جوليا بطرس في 2018، مشددة على محبتها لـ عاصي وكاظم، كما أوضحت أنها لا تعرف متى يمكن أن تصبح أمًّا للمرة الثالثة، وأنها اتفقت مع زوجها على أن يسميا ابنهما “راي” في حال كان المولود ذكرًا، ولكنها أوضحت أنها لن تزعل في حال رزقت بأنثى ثالثة، وعن القرار الذي يمكن أن تتخذه لو كانت أكثر جرأة، أوضحت أنها كانت ستهاجر مع عائلتها، وأنها فكّرت في هذا الموضوع مع زوجها وابنتيها، ولكن مثل هذا القرار كان صعبًا جدًّا عليهم من شدة حبّهم للوطن.