هل طلب ترامب جزء من ثروة السعودية من ولي العهد يعتبر جزية؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

شاهدت مثل ماشاهد معي مئات ملايين لقاء ترامب مع ولي عهد مملكة اﻹرهاب (السعودية) الرئيس ترامب زعيم الدولة اﻹولى في العالم استقبل ولي عهد مملكة اﻹرهاب زعيمة العالم العرباني بطريقة مذلة بغض النظر عما قيل عنها، ترامب ممسك في صور لطائرات وأسلحة ويقول له التكنولوجيا اﻷمريكية متطورة وأنتم دولة ثرية ونطلب منكم ان تهبون للشعب اﻷمريكي جزء من ثروتكم، كلام لايمكن إلى ترامب قولة الى أي زعيم آخر من غير زعماء العالم العربي الخانع، هل يجرأ ترمب يطلب جزء من رؤساء باكستان والبرازيل والسويد والدنمارك جزء من ثرواتهم والتي تربط تلك الدول علاقات قوية مع أمريكا؟ ما شاهدناه أن ترامب أخذ الأموال السعودية بالقوة (جزية) لحماية السعودية وسائر دول الخليج من عدو ليس له وجود خطر حقيقي يهدد تلك الدول من قبل ايران، نعم هناك عداء سعودي ينطلق من منطلقات طائفية ضد ايران وكل من هو شيعي حتى وإن كان من مواطني بني سعود، ترامب في حملته الانتخابية قال الارهاب مصدره السعودية واذا وصلت للرئاسة نأخذ أموال السعودية ودول الخليج وفعلا الرجل اوفى بوعده وفي الحقيقة ترامب يجيد لعب الدور بطريقة فنية بحيث جعل من تصريحاته تخضع للعرض والطلب (بالريال والدولار) خير مافعل ترامب عندما حلب السعودية في الخريف الماضي في 450 مليار دولار وأعاد حلبهم مرة ثانية في فصل الربيع في 300 مليار دولار ويستمر الحلب مستمر وبنفس الوقت ترامب اطلق يد العبيد الأذلاء بني سعود لتدمير وتحطيم اليمن وفي كل الأحوال من يقتل ويتدمر هم الشعب اليمني العربي والمسلم وثمن تدمير هذا الشعب مئات مليارات الدولارات التي تدفعها السعودية للإدارة الامريكية، الحمد لله الذي أبقاني حي وشاهدت في ام عيوني كيف تحقق صدق كلام نبي اﻹسلام محمد العظيم صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال تتدعى عليكم اﻹمم كآكلة القصعة، قيل يارسول الله وهل نحن قلة، قال لا أنتم كثرة ولكنكم كغثاء البحر، الغثاء ( الزباد اﻷبيض كما عبر عنه نوري المالكي في احد خطبه في الفقاعة) مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي.