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وزارة البيشمركة تطالب بغداد بمنع اختراق الجيش التركي لسيادة اراضي كوردستان

اعلن الامين العام لوزارة البيشمركة بحكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان اختراق الجيش التركي لأراضي اقليم كوردستان متعلق بشأن سيادي وعلى الحكومة الاتحادية الوقوف ضده.

وقال جبار ياور في تصريح صحفي، ان الشؤون السيادية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية، مشددا على بغداد ان تقف بالضد من خرق الجيش التركي الى داخل اراضي اقليم كوردستان.

واضاف ياور ان المسائل المتعلقة بخرق سيادة اراضي ومياه وهواء العراق من شأن السلطات الاتحادية في بغداد، مؤكدا على ان الحكومة الاتحادية ان تتخذ موقفا من خرق الجيش التركي لاراضي واجواء الاقليم.

وتقوم قوات الجيش التركي منذ ايام بخرق حدود اقليم كوردستان ودخلت الى اراضيه فيما تقوم طائراته الحربية بالهجوم على منطقة جومان الامر الذي ادى لسقوط اربعة مواطنين قتلى في تلك المنطقة.

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