وزارة مالية كوردستان تعلن جدولا لتوزيع الرواتب

اعلنت مديرية الاعلام والعلاقات في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن البدء بتوزيع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.

وجاء في بيان للمديرية ان المرحلة الاولى تبدأ اعتبارا من يوم غد الاحد وتشمل وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والعدل ومجلس القضاء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والرعاية الاجتماعية ووزارة التخطيط ووزارة الثروات الطبيعية ووزارة النقل والمواصلات ووزارة الاعمار والاسكان ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس الامن.

واضاف البيان ان المرحلة الثانية تبدأ بعد غد الاثنين وتشمل وزارة الكهرباء ومؤسسة الالغام وديزان الرقابة المالية وهيئة حقوق الانسان والمناطق خارج الاقليم وهيئة البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات والاستفتاء ووزارة الزراعة ومصادر المياه ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية وجهاز الاسايش (الامن) ورئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان ومجلس الوزراء.

ووفقا للبيان فان المرحلة الثالثة التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل تشمل كلا من قيادة الزيرفاني وبيشمركة الدفاع والطوارئ ولواء النفط. ، منوها ان المرحلة الرابعة تبدأ يوم الاربعاء المقبل وخصصت لتوزيع رواتب الوحدتين السبعين والثمانين من قوات البيشمركة.

واختتم البيان بالقول ان المرحلة الخامسة تبدأ يوم الخميس المقبل وخصصت لتوزيع رواتب ديوان والوية وزارة البيشمركة، موضحا انه بذلك ينتهي توزيع رواتب شهر تشرين الثاني للعام الماضي 2017.