و الأنتخابات على الأبواب…… ما الرابط بين حزبي الدعوه و الإسلامي ؟!؟!؟!؟

لنتحدث بصراحه و دون شعارات التكاذب و تبويس اللحى من قبيل (( أخوان سنه و شيعه هذا الوطن منبيعه )) عن الرابط و الصفه المشتركه بين ” الدعوچيه ” و باقي الأحزاب الشيعيه و منهم حيدر العبادي رئيس وزراء العراق و ” الأخوانچيه ” و باقي الأحزاب السُنيه و منهم سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، ما يربط بينهم هي (( لوثه عقليه )).

كل منتمي لحزب الدعوه الإسلاميه ” الشيعيه ” أنتمى لهذا الحزب لأنه مصاب بلوثه عقليه تجعله كلما وضع رأسه على الوساده ليلاً يتمنى و يحلم أن يستيقظ صباحاً و يجد العراق و قد خلى من أي سُني ناصبي و لا يهمه كيف، أن يكونوا قد ألتهمتهم النيران أو ماتوا مسمومين أو بالطاعون أو سقطت عليهم قنبله نوويه أو هاجمتهم الطيور الأبابيل و قصفتهم بحجرٍ من سجيل لا يهم، المهم أن يكونوا قد ذهبوا إلى جهنم و بئس المصير و تخلص العراق منهم.

و نفس اللوثه العقليه مصابون بها المنتمون للحزب الإسلامي السُني فهم يحلمون و يتمنون أن يستيقظوا صباحاً و يجدوا العراق و قد خلى من الشيعه الروافض بالحرق بالسم بالطاعون بالنووي بحجرٍ من سجيل لا يهم المهم أن يكونوا قد ذهبوا إلى جهنم و بئس المصير.

على العراقيين أن يسألوا أنفسهم كيف ممكن لهم أن يبنوا وطناً رئيسا السلطتين التشريعيه و التنفيذيه فيه مصابان بهذه اللوثه العقليه ؟؟؟؟

عامر الجبوري