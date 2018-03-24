10 أمور يجب اتباعها عند صبغ الشعر خلال فترة الحمل

غالباً ما تُنصح المرأة الحامل بالبعد عن أية مواد كيميائية ضارة؛ حيث إنها لا تضر بها وحدها، لكن يمكن أن تضر بجنينها، خاصة خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، ويمكن أن يزيد الأمر إلى توخي الحذر عند التعامل مع صبغات الشعر!

لذلك فإن المرأة الحامل والمرضعة كثيراً ما تسأل عن هذه الأمور. لذلك التقت «سيدتي وطفلك» الدكتورة خديجة الزعابي- استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى برجيل أبو ظبي؛ لنتعرف منها على بعض الأمور.

مدى أمان صبغة الشعر أثناء فترة الحمل

تقول الدكتورة خديجة إنه وفقاً لمعظم الدراسات، فإن صبغات الشعر على الأرجح آمنة للاستخدام خلال فترة الحمل، حيث إنه يتم امتصاص جزء بسيط من المواد الكيميائية الموجودة بالصبغة من خلال الجلد، لكن ننصحك بالحذر من أن تستخدمي الصبغة خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل، حيث إن لبعض الصبغات أبخرة، واستنشاق هذه الأبخرة يمكن أن يكون ضاراً على الجنين، أيضاً بعض الصبغات تحتوي على غاز الأمونيا الذي له أبخرة كيميائية قوية، لذلك ننصحك بتجنب الصبغات التي تحتوي على غاز الأمونيا خلال فترات الحمل كلها.

ومن الأفضل استخدام الصبغات النباتية مثل «الحناء»؛ لأنها أكثر أماناً أثناء الحمل، أو عمل صبغة لخصلات الشعر «هاي ليت»، حيث تكون الصبغة في بعض خصلات الشعر فقط فلا تُمتص، في الوقت نفسه تكون مغطاة بالفويل، فلا تستنشقي أية أبخرة، فتكون أكثر أماناً عن صبغة الشعر بأكمله.

اصبغي شعرك بأمان أثناء الرضاعة

بما أن فروة الرأس تمتص القليل من المواد الكيميائية الموجودة بالصبغة، فمن غير المتوقع أن هذه المواد الكيميائية تدخل حليب الثدي نظراً لقلتها، لكن احذري صبغة الشعر في حالة وجود أية شقوق بفروة الرأس، حيث إن هذه الشقوق يمكن أن تزيد كمية المواد الكيميائية الممتصة، وفي هذه الحالة فهي تمثل خطراً حقيقياً؛ لأنها يمكن أن تنتقل لطفلكِ عن طريق لبن الرضاعة.

أيضاً في فترة الرضاعة يحدث تغيير في نسيج شعرك، فيمكن أن تتغير طبيعة شعرك، ويكون رد فعل شعرك لنفس صبغة الشعر المستخدمة قبل ذلك مختلفاً، أي أن الصبغة يمكن ألا تمنحك نفس النتيجة المتوقعة، فبالتالي ننصحك بالانتظار بعد فترة الرضاعة؛ حتى يعود شعرك لطبيعته، أيضاً كما نعلم جميعاً أن فترة الرضاعة تتميز بسقوط الشعر بشدة، فبالتالي لا تكون فكرة جيدة أن تخضعي شعرك، وهو في هذه الحالة إلى الصبغات بما فيها من مواد كيميائية.

10 أمور يجب اتباعها عند صبغ الشعر خلال فترة الحمل أو الرضاعة

* ننصحك بعدم استخدام صبغة الشعر خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل.

* ننصحك بعدم استخدام الصبغة إذا وجدتِ شقوقاً بفروة رأسك.

* ننصحك باستخدام صبغات الشعر النباتية مثل «الحناء»، فهي آمنة أكثر من الصبغات الكيميائية خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

* قومي بعمل الصبغة في مكان جيد التهوية.

* لا تتركي الصبغة على شعرك أكثر من الوقت المحدد.

* اغسلي فروة رأسك جيداً بعد الصبغة.

* استخدمي قفازات عند استخدام الصبغة؛ لتقليل مساحة الجلد المعرضة للصبغة، وبالتالي تقليل كمية المواد الكيميائية الممتصة.

* حاولي بقدر الإمكان تجنب وضع الصبغة على فروة الرأس، ويمكنك فعل ذلك عن طريق وضع زيت زيتون على فروة الرأس أو الأذن؛ لتجنب وضع الصبغة عليهما.

* اعملي اختبار حساسية للصبغة أولاً، واتبعي الإرشادات الموجودة على العبوة.

* لا تقومي بصبغ الحواجب أو الرموش، حيث إن ذلك يمكن أن يسبب تورماً أو زيادة خطر العدوى في منطقة العين.