6 نجمات يحتفلن بعيد الأم.. للمرّة الأولى

تحتفل هذا العام مجموعة من الفنانات بسنة أولى أمومة، وسنة أولى احتفال بعيد الأم، واللافت أن القائمة تضمّ في أغلبها «نجمات غناء» احترفن التمثيل مؤخراً.

كارمن سليمان و«زين»

نجمة «آراب أيدول» كارمن سليمان رزقت مطلع هذا العام بابنها الأول زين من زوجها الملحن الشاب مصطفى جاد، ولقّنته فور ولادته وصيّة من بابا وماما قالت فيها: «إلى طفلي عايزينك تعرف إنك هدية من الله وأنت أول طفل غالي وعزيز علينا، وأول كل حاجة وعايزينك تعرف إننا بنحبك جدًا، وهنفضل نحبك إحنا عارفين إن العالم مش شيء سهل، لكن مفيش داعي للخوف، إحنا دايمًا هنفضل معاك وجنبك بنصلي لربنا علشان تكبر وتبقى رجل قوي وعطوف، ربنا يحميك دايمًا، أهلًا بيك يازين في عالمنا».



هبة مجدي وهدية «دهب»

المطربة والممثلة هبة مجدي رزقت بطفلتها الأولى «دهب» من زوجها المطرب محمد محسن، بعد شهر بالتمام من عيد الأم الماضي، وهذا العام سيكون أول احتفال لها بيوم الأم، ومن المرجّح أن يكون الاحتفال خاصاً جداً في مدينة لها ذكرى دائمة بوجدان هبة، فحسب تصريحات زوجها محمد محسن، تمّ اختيار اسم «دهب» للصغيرة، بعد رحلة سياحية قصيرة لمنتجع شهير في سيناء يحمل نفس الاسم، وعندما علمت هبة باسم مدينة دهب أعجبت بها واقترحت تسمية ابنتهما نفس الاسم ووافق محمد بالفعل خاصة وأن آخر حرف من اسمه «د» وأول حرفين من اسم هبة «هـ» «ب» وبذلك يتكوّن اسم دهب.



«غزل» دنيا بطمة

قبل أن ترى النور، عرفت الطفلة غزل عالم الشهرة والأضواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخصّصت لها والدتها المطربة المغربية دنيا بطمة حساباً خاصاً على «إنستقرام» قبل ولادتها، والمؤكّد أن يشهد هذا الحساب احتفال غزل ووالدها محمد الترك بأول يوم أم لنجمة «آراب أيدول» دنيا بطمة.

أمل بوشوشة و«ليا»

الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، استقبلت مولودتها الأولى «ليا» من زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، في أحد المستشفيات في بيروت، شهر أبريل (نيسان) الماضي ومن يومها وهي تمرّ بتجربة جميلة جداً، عبّرت عنها سابقاً عندما نشرت صورة من المستشفى، وأرفقتها بكلمات لخّصت التجربة التي مرّت بها. وقالت: «لو كانت الحياة تقاس بلحظة… لقلت أنّك أجمل وأصدق وأحلى لحظة في حياتي… ولو كنت أعرف أنّ هذا الإحساس موجود من قبل… لكنت أنجبت من قبلك قبيلة… يا رب لا تحرم أحداً من هذه النعمة»، والمؤكد أنها ستحتفل هذا العام بأول يوم الأم، ولكن السؤال هو أين سيتم الاحتفال، في منزلها ببيروت، أم مقر إقامتها المؤقتة في القاهرة حيث تشارك في بطولة مسلسل «أبو عمر المصري» مع النجم أحمد عز.



ساندي و«راين»

المطربة المصرية المقيمة في الإمارات ساندي كشفت فجأة عن ولادة طفلها الأول «راين» من زوجها المخرج حازم كتانة بعد سبعة أشهر من الزواج، وعلّقت على صورته الأولى قائلة: «اللهم احفظه لي واجعله سندًا لي في الدنيا»، وأطلقت هاشتاغ «راين حياتي»، وكما اعتادت ساندي أن تشارك جمهورها كل لحظات حياتها عبر منصّاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فمن المرجّح أن تشاركهم تفاصيل احتفالها بأول يوم أم.



ساندي و«آفا»

الممثلة التونسية ساندي وضعت طفلتها الأولى من زوجها رجل الأعمال المصري علي أبو طرية، في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، وأطلقت على مولودتها اسم Ava آفا، وحاولت قدر الإمكان إبعاد ابنتها عن أضواء الشهرة، فهل تحتفل بأول يوم أم بنفس الحرص على الخصوصية، أم تشارك جمهورها فرحتها وتكشف للمرّة الأولى عن وجه ابنتها؟