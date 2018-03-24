76 ألف سائح يتوافدون إلى إقليم كوردستان في أعياد نوروز 2018

دخل إلى إقليم كردستان خلال عشرة أيام وبهدف الاحتفال بأعياد نوروز، 16 ألف سائح قادم من إيران وكوردستان إيران عبر منافذ باشماخ وبرويزخان وحاجي عمران، ويقول مراسل رووداو في كلار إن أكثر من 19 ألف سائح زاروا المواقع السياحية في كرميان وحدها خلال عطلة نوروز، بينما كان العدد الكلي للسياح 76 ألفاً.

كان لإلغاء رسم الدخول السياحي إلى إقليم كوردستان الذي كان مفروضاً على حملة جواز السفر الإيراني، تأثير جيد على رفع عدد السياح القادمين من إيران للاحتفال بأعياد نوروز.

وصرح المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان، نادر روستي، بأن “عدد السائحين الذين دخلوا إقليم كوردستان، خلال الفترة من 16-22 آذار الحالي، كان 76 ألف سائح”.

وقال إن “عدد السياح القادمين من إيران قد ارتفع كثيراً مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ أكثر من ستة عشر ألف سائح، بعد أن كان تسعة آلاف فقط في السنة الماضية”.

من جانبه قال مسؤول المركز السياحي في رواندز: “مع إلغاء الرسم السياحي الذي كان يستوفى في المنافذ الحدودية، توقعنا ارتفاعاً في عدد السائحين”.

ويقول مراسل رووداو في كلار، مركز إدارة كرميان، هلو محمد، إن 637 سائحاً دخلوا إقليم كردستان عبر منفذ برويزخان الحدودي للاحتفال بنوروز، وأضاف أنه بالرغم من عدم الإعلان عن حصيلة نهائية، فإن عدد الذين دخلوا الإقليم قادمين من إيران، عبر منفذ برويزخان منذ الثامن عشر من آذار الجاري، بلغ 637 سائحاً أغلبهم من كوردستان إيران، وهناك سياح من محافظات إيرانية أخرى، في حين كان عدد السياح الإيرانيين في نفس الفترة من العام الماضي 400 سائح فقط”.

كما تحدث محمد عن تدفق السياح إلى منطقة كَرميان، وقال إن عدد السياح الذين توافدوا إلى المناطق السياحية في كَرميان: سرتك، باني بي، باخة هنارة، كَوم بحري، قورة تو وغيرها، كان أكثر من 19 ألفاً خلال عيد نوروز.