أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سنجار

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، 25 آذار، 2018، بدء عملية عسكرية في سنجار.

وقال أردوغان في خطاب خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم: “قلنا إننا سوف ندخُل سنجار أيضاً والآن بدأت العمليات العسكرية هناك”.

وتوعد الرئيس التركي بمحاربة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني إذا لم يبادروا بالخروج من إقليم كوردستان بالقول: “في حال عدم انسحاب الإرهابيين من شمال العراق فسنقوم نحن بما يلزم ضدهم”.

وأضاف: “إننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج. نحن لسنا دولة احتلال وهمُّنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين”.

يأتي بدء العملية العسكرية، رغم إعلان حزب العمال الكوردستاني، أول أمس الجمعة، 23 آذار، 2018، الانسحاب من سنجار، بالقول: “بعد هزيمة داعش في المنطقة، زال الخطر إلى حد كبير جداً عن الإزيديين. تقربات الدولة العراقية والوضع المنظم للمجتمع الكوردي أزالت الشكوك عن الأمن، ولذلك لم تعد الظروف التي تدخلت من أجلها قوات الكريلا (مقاتلو الحزب) في شنكال (سنجار)”، مضيفاً: “إذا تعرض الإزيديون في باكور (كوردستان تركيا)، روج آفا (كوردستان سوريا)، باشور (إقليم كوردستان) والعراق وفي أي مكان كان، لهجوم، فإننا سنقف إلى جانبهم”.

الرئيس التركي كان قد قال يوم الإثنين الماضي: “من الممكن أن ندخل سنجار على حين غرة ونطهرها من عناصر بي كا كا”، متابعاً: “أبلغنا الحكومة العراقية بحل مشكلة سنجار وإلا فأننا سننفذ عملياتنا العسكرية هناك أيضاً إذا لزم الأمر”.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية،الخميس الماضي، القصف التركي على أراضي إقليم كوردستان بالقول: “الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كوردستان، والتي لاتخدم تطور العلاقات مابين البلدين الجارين”، مؤكدة “موقفها الرافض لتواجُد أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار”.

وتقع سنجار جنوب محافظة دهوك، على بعد 50 كلم من سوريا، و120 كلم عن مدينة الموصل، ويعد القضاء أحد المناطق المتنازع عليها بحسب الدستور العراقي، وكان يقع تحت سيطرة إقليم كوردستان، قبل أحداث 16 أكتوبر، 2017، وبعد هذا التاريخ سيطر عليه عناصر حزب العمال الكوردستاني والحشد الشعبي بعد انسحاب قوات البيشمركة منه والتي تمكنت من تحرير القضاء من تنظيم داعش.