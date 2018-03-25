إقليم كوردستان… المجلس الأعلى للنفط والغاز يجتمع لمراجعة نظام الادخار في رواتب الموظفين

يجتمع في أربيل اليوم، الأحد 25 آذار 2018، المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كوردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان البارزاني، لمراجعة نظام الادخار في رواتب موظفي الإقليم.

يتألف المجلس الذي يرأسه رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، من كل من نائب رئيس الوزراء، قوباد الطالباني، ووزير المالية والاقتصاد، ريباز حملان، ووزير الموارد الطبيعية، آشتي هورامي، ووزير التخطيط، علي السندي، وسكرتير مجلس الوزراء، آمانج رحيم، وحسب المعلومات، يشارك جميع أعضاء المجلس في الاجتماع باستثناء آشتي هورامي كونه خارج البلد حالياً.

وأفاد مراسل رووداو في أربيل، سنكَر عبدالرحمن بأن “الأخبار تحدثت أول الأمر عن اجتماع لمجلس الوزراء، لكن الاجتماع تحول إلى اجتماع المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كوردستان، وهو اجتماع استشاري لتحديد حجم العائدات المالية لإقليم كوردستان، ومعرفة ما يمكن اتخاذه من خطوات وتغييرات في نظام الادخار المتبع في توزيع رواتب الموظفين”.

وأضاف المراسل: “ليس من المتوقع صدور قرارات عن اجتماع اليوم، لأن مجلس الوزراء هو الذي قرر، قبل عامين، اتباع نظام الادخار، ويجب أن يكون أي قرار يمس ذلك النظام صادراً عن مجلس الوزراء”.

وذكر المراسل أن العائدات الشهرية لإقليم كوردستان، مع إضافة المبلغ الذي تصرفه بغداد للإقليم، تبلغ 750 مليار دينار، موضحاً: “تبلغ عائدات النفط الشهرية 375 مليار دينار حالياً، يضاف إليه مبلغ 25 مليار دينار إيرادات محلية، و25 مليار دينار تقدمها الولايات المتحدة للبيشمركة، ولو استمر حيدر العبادي في صرف 317 مليار دينار، كما فعل في هذا الشهر، عندها ستكون عائدات الإقليم حوالى 750 مليار دينار شهرياً”.

ويأتي اجتماع المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كوردستان بينما اتسعت دائرة استياء المعلمين والأطباء والكوادر الصحية، وقاطع هؤلاء العمل في عدد من المدن والقصبات، وبدأوا إضرابات ومظاهرات، حيث كان مقرراً أن تصرف الحكومة العراقية رواتب وزارتي التربية والصحة كاملة، لكن ذلك لم يحدث وأضيف المبلغ الذي أطلقته بغداد إلى عائدات الإقليم لدفع رواتب جميع الموظفين.

وإضافة إلى كل ذلك، انخفض حجم صادرات إقليم كوردستان من النفط، في الشهر الحالي، وتفيد مصادر النقل البحري أن حجم صادرات نفط إقليم كوردستان في شهر آذار عبر أنبوب كوردستان – جيهان كان 270 ألف برميل يومياً ما يعني انخفاضاً يومياً بمقدار 70 ألف برميل عن شهر شباط الذي كان حجم التصدير اليومي فيه 340 ألف برميل.