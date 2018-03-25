ائتلاف القانون يحدد موقفه من “ميثاق الشرف” ويدعو لاجراءات “رادعة”

عد عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، اليوم السبت، “ميثاق الشرف الانتخابي” الذي وقعته كتل سياسية “اجراء يجب ان يعزز باجراءات رادعة” من قبل مفوضية الانتخابات في العراق.

وقال العكيلي ان “على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تفعيل مبدأ العقوبة لمن يخرق ضوابط وقواعد الانتخابات، لتعطي رسالة الى الموقعين على هذا الميثاق بأن المفوضية جادة في عملها”.

وأضاف “هناك خروقات الان من قبل مرشحين وكتل بنشر الصور والدعايات المبكرة مع التلاعب بالكلمات في سبيل البدء بحملة اعلامية انتخابية قبل الموعد المحدد، وقد شخصنا تهاوناً من قبل الفرق التابعة للمفوضية”.

وتابع ان “الخروقات الانتخابية من شأنها ان تعطي وتفسح المجال بالطعن بنتائج الانتخابات اذا ما كانت هناك خروقات، خصوصا وان الميثاق الانتخابي وقع برعاية اممية”.

يشار الى ان كتلا سياسية عدة وقعت “ميثاق الشرف الانتخابي”، برعاية أممية، في خطوة تسعى من خلالها هذه الكتل للحفاظ على مبادئ ومهنية المشاركة في الانتخابات المقبلة.