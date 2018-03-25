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ائتلاف القانون يدعو للتعامل مع تركيا بالقوة: العراق ليس سوريا

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، اليوم السبت، الحكومة العراقية أن تتعامل مع الجانب التركي من باب القوة لايقافها عند حدودها بسبب تجاوزتها المستمرة على العراق وخرقها للسيادة العراقية.

وقالت الخزرجي في بيان أن تركيا لا تفهم غير معنى القوة بعد أن فشلت كل الأساليب الدبلوماسية معها لإخراج قواتها من الأراضي العراقية، ولم تكتف بذلك وإنما بدأت تقوم بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية مستغلة صمت الحكومة العراقية.

واضافت أن الرئيس التركي خرق جميع المواثيق والأعراف الدولية من خلال انتهاكاته المستمرة لدول الجوار وآخرها ما قام به في عفرين السورية ولكن عليه أن يدرك جيدا أن العراق غير سوريا.

ودعت الخزرجي الى استدعاء السفير التركي وابلاغه رسميا الرفض والشجب العراقي ضد ما يقوم به بلده واذا لم تقف تركيا عند حدودها يجب قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع تركيا، ومن حقنا كبلد لدينا سيادة كاملة بالدفاع عن أراضينا وحدودنا من العدوان التركي وايقافهم عند حدهم لأنهم لا يفهمون غير لغة القوة معهم.

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