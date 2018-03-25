ائتلاف دولة القانون ينسحب من السباق الانتخابي في محافظة صلاح الدين

أعلن مكتب ائتلاف دولة القانون في محافظة صلاح الدين، أن الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي في المحافظة استعداداً لاقتراع 12 أيار المقبل.

وعزا المكتب في بيان، أمس، أسباب الانسحاب إلى “كثرة المرشحين” والرغبة في “إعطاء الفرصة الكافية لبقية الكتل السياسية في المحافظة”.

وتسكن محافظة صلاح الدين أغلبية سنيّة مع وجود أقلية شيعية تتمركز في قضائي الدجيل وبلد.

وأكد رئيس مكتب دولة القانون في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي، نبأ الانسحاب عقب اتفاق “مكتب ائتلاف القانون مع مرشحيه في المحافظة على الانسحاب، وهو أمر حاز تأييد وقبول رئيس الائتلاف نوري المالكي”.

ولم يسبق لأي ائتلاف سياسي أن أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية في أي محافظة عراقية بهدف فسح المجال أمام منافسيه السياسيين.