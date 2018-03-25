اعتقال 6 عناصر من داعش بينهم سائق “قاضي الدم”

تمكنت القوات العراقية من اعتقال عدد من عناصر داعش في محافظة نينوى.

وتمكن عناصر الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 من القاء القبض على 2 من الارهابيين في كمين نصب لهما في ناحيتي القيارة وحمام العليل جنوبي الموصل.

وبحسب بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، فان احد المعتقلين السائق الخاص لاحد قضاة داعش والمعروف باسم قاضي الدم.

من جانبه قال الناطق بإسم الداخلية ان فوج طوارئ الشرطة الثاني في محافظة نينوى القى القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش المطلوبين قضآئياً وفق المادة ٤ \ ١ إرهاب في منطقة حي التنك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.