الإعلام الأمني يصدر توضيحاً بشأن تفجير ضريح ديني جنوب كركوك

أصدر مركز الاعلام الأمني، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن قيام عناصر تنظيم داعش بتفجير ضريح ديني في قضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال المركز في بيان ان “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إقدام عصابات داعش الارهابية على تفجير ضريح اسلامي صوفي في تل حمى جنوب شرقي قضاء داقوق بمحافظة كركوك لا أساس له من الصحة”.

وأضاف ان “المعلومات المؤكدة هي انفجار عبوة ناسفة داخل مقبرة 10 كم غرب داقوق استهدفت قبراً وليس مرقدا للسيد زيبار الكيكائي”، مبينا ان “الحادث لم يسفر عن تفجير القبر بل كانت هناك اضرار في الجدار الخارجي له، علما ان القوات الامنية توصلت الى خيوط مهمة عن المتهمين الذين اقدموا على تفجير هذه العبوة”.