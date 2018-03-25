الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط 22 حزاماً ناسفاً ومواد متفجرة أخرى في الأنبار

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن ضبط مواد متفجرة وأحزمة ناسفة في أحد القرى غربي محافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان لها، إن “رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من السيطرة والاستيلاء على مخبأ يضم كدساً من المتفجرات والأسلحة في قرية خنيفس بقضاء راوة في الأنبار”.

وأضافت المديرية أنه عُثر بداخل الكدس على 22 حزاماً ناسفاً جاهزاً للاستخدام، 55 عبوة على شكل ألغام ضد الدروع، 55 صاعق قاذفة، 26 رمانة يدوية، 7 كغم من المواد المتفجرة، 4 بكرات أسلاك للتفجير، 2 قاذفات RBG7، دراجة نارية واحدة، وبندقية قنص”.

وتابعت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيانها، أنه “تم تفجير الكدس، والمخبأ حالياً تحت السيطرة من قبل كتيبة هندسة الفرقة”.