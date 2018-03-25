الايزيديون يخيّرون بغداد بين الدفاع والبيشمركة ويحذرون من “تلكؤ” انسحاب الـPKK

دعا مسؤول قوة حماية “ايزيدخان” في قضاء سنجار حيدر قاسم ششو يوم السبت الى تشكيل قوة مرتبطة بوزارة الدفاع لحماية قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، محذرا من “تلكؤ” تنفيذ قرار انسحاب قواتPKK من القضاء وانعكاس ذلك على خلق فوضى في الصلاحيات وفراغ امني دون توكيل المهام لقوات واضحة.

وقال ششو انه “نحتاج تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر وايضا ان يعمل الطرفان حكومتا بغداد واربيل على اختيار قوات من اهالي القضاء وتحديدا من الطائفة الايزيدية تكون مرتبطة بوزارة الدفاع او قوات البيشمركة وتوكل اليها مهام حماية القضاء”.

وتابع ان “الموافقة على تشكيل قوة تابعة للدفاع بدعم من الحكومة الاتحادية، وبموافقة حكومة إقليم كوردستان هو حل افضل للجميع”.

وأوضح ششو ان “اهالي سنجار المنتمين لقوات الـPKK سيبقون في جميع الاحوال داخل القضاء لذا انسحاب بعض القيادات او تغيير في الصلاحيات لا يخدم المنطقة في شيء”.

وكان حزب العمال الكوردستاني قد اعلن يوم الجمعة عن سحب مقاتليه من قضاء سنجار المتنازع امتثالا لطلب الحكومة العراقية والكورد الايزيديين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح يوم الاثنين خلال كلمة له في مؤتمر للسلك القضائي، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار، من أجل “تطهيرها من عناصر حزب العمال الكوردستاني”.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، عن رفض بغداد لأي عملية عسكرية تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجعفري يوم الاربعاء، ان الأخير التقى أحمد يلدز وكيل وزير الخارجيَّة التركيَّة، والوفد المُرافِق له، وجرى استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل تعزيزها، وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف الوزير ان “العراق لن يسمح بتواجُد أيِّ قوات على أراضيه تقوم بعمليَّات عسكريَّة في أيِّ دولة من دول الجوار”، مُنوِّها الى انه “في الوقت الذي نحرص فيه على عمق العلاقات العراقـيَّة-التركيَّة إلا أنـَّنا نرفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركيَّة للحُدُود العراقـيَّة، ونُجدِّد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركيَّة من مدينة بعشيقة”.

وكانت ممثلة الكورد الايزيديين في مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني فيان دخيل قد كشفت يوم الأربعاء عن بدء عمليات “هروب جماعي” لأبناء طائفتها من مدينة سنجار بعد ان اطلاق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تصريحات بشن عملية عسكرية على عناصر حزب العمال الكوردستاني المتواجدين فيها.