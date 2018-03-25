التحالف الدولي: هدفنا الرئيس كان ولا يزال القضاء على داعش في العراق وسوريا

سلط المتحث باسم التحالف الدولي، الكولونيل رايان ديلون، الضوء على المساعدات العسكرية لقوات البيشمركة والجيش العراقي، وأكد أن تركيز التحالف منصب فقط على الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، وتحدث ديلون لشبكة رووداو الإعلامية عما أسماه الانتصارات التي حققها التحالف في حربه على تنظيم داعش وحرمانه من موارده الأساسية، كما أجاب ديلون عن أسئلة شبكة رووداو الإعلامية في هذا السياق، كما يلي:

رووداو: الكولونيل رايان ديلون المتحدث باسم التحالف الدولي للقضاء على داعش، ما نوع المساعدة التي تقدمها قوات التحالف الدولي للقضاء على داعش لقوات البيشمركة؟

رايان ديلون: نحن في العراق مستمرون في تقديم المساعدة وتقديم المشورة لقوات بيشمركة كوردستان، وذلك عن طريق الحكومة العراقية، كما نواصل دعم هذه القوات عسكرياً لكي تتمكن من منع ظهور داعش مجدداً في المنطقة. نحن نعلم أن كافة مناطق العراق محررة، لكن لاتزال ثمة تهديدات من التنظيمات المتطرفة، ولهذا فإننا نعمل مع كافة القوات الأمنية العراقية، ومن ضمنها قوات بيشمركة كوردستان، لنحول دون عودة داعش، وبصورة خاصة في المرحلة الحالية حيث يقترب موعد الانتخابات.

رووداو: كيف تسير عملية توصيل وتوزيع المساعدات المالية الأمريكية للبيشمركة؟

ديلون: نحن ننجز هذه العملية من خلال الحكومة العراقية، وفي نفس الوقت توجد لدينا إجراءات للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى الجهة المقصودة، أي أنه توجد عندنا مجموعة آليات ننوي تنفيذها بصورة سليمة.

رووداو: كيف تنظرون إلى المعلومات التي تتحدث عن تزايد نشاط داعش في محافظة كركوك ومناطق أخرى من العراق؟

ديلون: لقد أعلنا وقلنا مراراً إن إعلان الانتصار على داعش لا يعني القضاء النهائي على تهديد داعش، ويأتي هذا في وقت نلمس فيه تطهير المدن والقصبات من داعش، لكننا نجد أن مسلحي داعش وبقاياهم لا تزال موجودة، ولهذا فمن الهام جداً العمل على استمرار حملاتنا وهلى مواصلة تقديم مساعداتنا للحيلولة دون تمكن هذه الجماعة المسلحة من إعادة تنظيم نفسها مرة أخرى لتصبح تهديداً جديداً لأمن واستقرار هذا البلد، لهذا السبب نحن مستمرون في العمل مع جميع القوات الأمنية العراقية ومساعدتها وتبادل المعلومات الاستخبارية معها وتزيدها بمعلومات أخرى.

رووداو: هل يستدعي التهديد الذي يمثله داعش التنسيق بين الجيش العراق والبيشمركة لمواجهة داعش؟

ديلون: نعم، أعتقد أن من المهم جداً أن تكون هناك آلية يمكن من خلالها العمل على عدم ظهور التهديدات من جديد، وأعتقد أن العراقيين يدركون هذه الحقيقة جيداً، والمعلومات المتوفرة يجب تبادلها بين القوات الأمنية لكي لا يستطيع داعش الإفادة من الأوضاع الحالية أو أية أوضاع غير مرغوبة، وخاصة بين القوات الأمنية. وهكذا فإن هناك أهمية كبيرة لوجود مركز للقوات الأمنية وكذلك للقوات المشتركة، لكي تعمل هذه القوات معاً وتحول دون تمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى. ومن الأهمية بمكان أن تزود القوات الأمنية العراقية بالمعلومات، وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها مسلحو داعش، والمناطق التي يريدون تنفيذ هجمات فيها.

رووداو: هل توصلتم مع الحكومة الاتحادية في العراق إلى اتفاق يقضي ببقاء الخبراء العسكريين فقط في العراق وتقليص حجم القوات الأمريكية، كما أشار حيدر العبادي إليه في عدة مناسبات؟

ديلون: نحن نقوم بتقييم مستمر للوضع، ونريد معرفة ما سيكون عليه مستقبل العملية، كما نريد معرفة ما الذي تريده الحكومة العراقية، ونريد أيضاً مساعدة القوات الأمنية العراقية لتتمكن من القيام بالعمليات العسكرية بالاعتماد على نفسها، وهذا من بين واجباتنا الرئيسة، ونحن نعلم أننا نفذنا عدداً كبيراً من العمليات الجوية خلال الفترة الأخيرة ولعبنا دوراً كبيراً كما لعب مستشارونا العسكريون دوراً كبيراً ونحن نعتقد أن كل ذلك ساعد في تعريز قدرات القوات الأمنية، ونريد نحن زيادة تلك القدرات العسكرية ومواصلة تقديم المساعدات من جانبنا للقوات الأمنية العراقية، ونريد مع مرور الزمن تعزيز هذا العمل والتعاون المشترك وهدفنا الرئيس هو استمرار المساعدة وتقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية لحين تمكنها من الاعتماد على نفسها.

رووداو: نظراً للوضع القائم في سوريا، إلى أي مدى تعتبر سوريا مؤهلة لاستعادة داعش قواه، خاصة وأنه مازال متواجداً بصورة علنية في بعض المناطق ونفذوا هجمات في دمشق؟

ديلون: أعتقد أننا تحدثنا قبل قليل عن العراق، وتطرقنا إلى أنه لا ينبغي أن نسمح بفرصة لداعش لكي يعيد تنظيم صفوفه، وأرى أنه هذا نفسه يسري على سوريا أيضاً. نحن نرى الوضع، ويجب أن نعمل للقضاء على سلطة داعش. يحاول داعش تنظيم صفوفه في منطقة غرب الفرات وشن هجمات حتى أن تلك الهجمات طالت أطراف دمشق. لقد استطعنا تحرير منطقة واسعة ولم يتمكن داعش من السيطرة مجدداً على تلك المناطق المحررة، لذا من المهم استمرار هذا الموقف القوي، إلى جانب استمرار مساعدة تلك القوات التي قمنا معها بتحرير تلك المناطق وتزويدها بالمعلومات الاستخبارية وعدم السماح لداعش بإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات. هذا هو هدفنا الرئيس الذي نعمل على تحقيقه في العراق في سوريا، وهو نفسه هدف عملياتنا في شرق الفرات أيضاً.

رووداو: كنتم قد أشرتم إلى أن معارك عفرين أدت إلى تقليص عدد قوات سوريا الديمقراطية التي تواجه داعش. كيف تتعاملون مع هذا في حين أن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية مصرة على مواصلة المعارك ضد تركيا وحلفائها في عفرين؟

ديلون: لا شك أن هدفنا الرئيس على مدى السنوات الثلاثة الماضية كان القضاء على داعش في العراق وسوريا، ولا شك أيضاً أن التطورات وأحداث عفرين التي كانت حلقة أخرى دموية في الحرب السورية، كانت لها آثار كبيرة، كما كانت مأساة إنسانية كبرى، وهذا ما دفع عدداً من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية للابتعاد بعض الشيء عن هدفهم. ما أقصد قوله هنا هو أن لدينا إمكانيات كبيرة ونريد القضاء على سلطة داعش، وأود الإشارة إلى أننا في نفس هذا الوقت ننفذ عمليات قصف دقيقة جداً تستهدف داعش وتمنعه من استغلال هذه الظروف.

رووداو: هل طلبتم من تركيا إقامة إدارة مدنية من أهالي عفرين، خاصة وأن قوى المعارضة خسرت كل مصداقية لها بعد نهب عفرين؟

ديلون: لدينا مهام محددة في العراق وسوريا، وأغلب نشاطاتنا يتركز في الجانب الشرقي من نهر الفرات، ونحن نعلم بوجود سلطة وطنية في جزء واسع من الأراضي السورية، وهناك تنسيق وحوار بين حكومتنا وتركيا بخصوص هذه المسألة ومسائل أخرى.

رووداو: نزوح مئات الآلاف من عفرين وانتشار المجاميع المسلحة، أديا إلى أوضاع غير طبيعية في المنطقة. ماذا قد يفعل التحالف الدولي لتطبيع الوضع؟

ديلون: مرة أخرى أشير إلى أننا نعمل في المناطق التي تم تحريرها من سلطة داعش وهي منبج وكوباني وطبقة ومناطق أخرى محاذية لنهر الفرات والتي عملنا فيها على مدى السنوات الماضية للقضاء على داعش، والقوات التي عملنا معها، قوات يعتمد عليها تم تدريبها، والتدريب لايزال مستمراً، لمنع داعش من العودة إلى تلك المناطق وهذا ينطبق على الرقة وعلى المناطق الأخرى، فقد تم تشكيل قوات أمنية خاصة تستطيع تولي المسؤولية الأمنية في تلك المناطق، لذا فإن المهمة الرئيسة هي حفظ الأمن في المناطق التي نسيطر عليها وهي هامة وجدية.

رووداو: هل هناك اتفاق لسحب قوات سوريا الديمقراطية من منبج إرضاء لتركيا ولإقناعها بعدم مهاجمة كوباني والقامشلي؟

ديلون: لدينا معلومات عن محادثات دبلوماسية، لكن قدر تعلق الأمر بالتحالف الدولي للقضاء على داعش، فهدفنا واضح وهو التدريب وتقديم المشورة ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري، لقد أنجزنا عملاً ممتازاً في هذه المنطقة، خاصة في الأشهر الأخيرة، كما حققنا نصراً كبيراً في المنطقة ولم نسمح بعودة داعش إلى المنطقة المحررة، وهذا هو هدفنا الرئيس، وسنستمر في أداء مهامنا.

رووداو: ما أثر اندحار قوات سوريا الديمقراطية في عفرين على أداء هذه القوات في مواجهة داعش؟

ديلون: لا شك أن ذلك كان له تأثيره، وقد أشرت قبل قليل إلى الاعتماد الكبير للتحالف على قوات سوريا الديمقراطية وقد غادر عدد من مقاتلي هذه القوات جبهات القتال مؤخراً، وشكل هذا ضغطاً علينا وقلل الضغط على داعش.

رووداو: قبل قليل أعلن بكر بوزداغ المتحدث باسم الحكومة التركية أنهم لا يقيمون وزنا لتقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وعن قتل المدنيين قال إن أمريكا قتلت مدنيين وتعين الإرهابيين ولن نحسب حساباً لأحد عند تنفيذ خططنا، ما قولكم؟

ديلون: ما أعيه هو أن المسؤولين يتحدثون كما يحلو لهم، ونحن تحدثنا بصراحة وشفافية وهدفنا الرئيس هو القضاء على داعش في العراق وسوريا، وقد حققنا انتصارات كبيرة وتم تحرير حوالى 98% من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش وتم تحرير الملايين من الناس، وإن شئت يمكن أن ترى ما أنجزنا في السنوات الثلاثة الماضية أنظر إلى الطبقة وإلى رقة والموصل والمناطق الأخرى، وكان داعش يستغل الموارد المتاحة هناك كالنفط وغيره لتعزيز قوته، لكنه لم يعد يمتلك تلك الموارد، وقد التزمنا بهدف القضاء على داعش في العراق وسوريا وتحالفنا فخور بما أنجزه، وهناك شرعية كبرى تساندنا ومتمسكون بالقضاء على داعش.