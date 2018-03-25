Posted on by

الحكومة البريطانية توجه رسالة الى بارزاني وتدعوه للمرة الثانية رسميا لزيارتها

بعث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن، برقية تهنئة الى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة حلول أعياد نوروز.

وجاء في نص البرقية ان “هناك الآن فرصة لبناء مستقبل مستقر ديمقراطي ولتقدم إقليم كوردستان، ونحن نتطلع إلى التعاون معكم لتحقيق هذا الهدف”.

وخاطب الوزير البريطاني بارزاني بالقول “نأمل أن نلتقي سيادتكم في لندن في وقت قادم من هذا العام، ونرجو لكم نوروزا سعيدا آمنا وسنة حافلة بالنجاح”.

وكانت رئيس وزراء بريطانيا تريزا ماي قد وجهت نهاية العام الماضية دعوة رسمية الى رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى لندن.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close