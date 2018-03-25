الحكومة البريطانية توجه رسالة الى بارزاني وتدعوه للمرة الثانية رسميا لزيارتها

بعث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسن، برقية تهنئة الى رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة حلول أعياد نوروز.

وجاء في نص البرقية ان “هناك الآن فرصة لبناء مستقبل مستقر ديمقراطي ولتقدم إقليم كوردستان، ونحن نتطلع إلى التعاون معكم لتحقيق هذا الهدف”.

وخاطب الوزير البريطاني بارزاني بالقول “نأمل أن نلتقي سيادتكم في لندن في وقت قادم من هذا العام، ونرجو لكم نوروزا سعيدا آمنا وسنة حافلة بالنجاح”.

وكانت رئيس وزراء بريطانيا تريزا ماي قد وجهت نهاية العام الماضية دعوة رسمية الى رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى لندن.