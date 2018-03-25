الزراعة العراقية تعتزم تقليص المساحات المزروعة بالأرز

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد، 25 آذار، 2018، عزمها تقليص المساحات المزروعة بالأرز للموسم المقبل بسبب شح المياه.

وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، في حديث للأناضول، إن “وزارة الزراعة ستقلص المساحات المزروعة بمحصول الرز للموسم المقبل، بسبب قلة الواردات المائية”.

وتحتاج زراعة الأرز إلى كميات وفيرة من المياه.

وقلص العراق المساحات المزروعة بالأرز للمواسم السابقة، إلا أنها عادت وزادت تلك المساحات لتصل إلى 200 ألف دونم للموسم الزراعي الماضي.

وكان إنتاج العراق من الأرز للموسم الماضي أكثر من 100 ألف طن.