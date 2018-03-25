السفير العراقي في القاهرة : عراق من غير المكون الكوردي هو عراقٌ منقوص الملامح

ما أجمل أن نتقاسم فرحة العيد في عراق سيظل خيمة فسيحة لجميع العراقيين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد السفير حبيب الصدر سفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية بان البيشمركة الأبطال قاتلوا في خندق واحد ولأول مرة مع الغيارى من أبناء قواتنا المسلحة لمواجهة العدو الداعشي الغاشم وكيف اندحر خاسئاً أمام ضربات العراقيين الماحقة.

واضاف السفير العراقي في القاهرة بكلمته (نوروز النصر والاعمار ) في الحفل الذي اقامه مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصر مساء امس السبت الرابع والعشرين من مارس اذار 2018 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة وحضره العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاعلامية والثقافية ورؤوساء وممثلي الاحزاب والائتلافات المصرية ووسائل الاعلام العراقية والمصرية ..أنه النموذج الوطني الخلاق الذي به نفتخر فعراق من غير المكون الكوردي هو عراقٌ منقوص الملامح ذاك لإنه مكون أساسي وتاريخي وشريك في العملية السياسية ومثلما تبادلنا جميعاً التحديات والتضحيات فسنتقاسم المكاسب والمغانم أيضاً.

وفيما يلي نص الكلمة : –

( كلما نزدهي بـ (نوروز) يتجدد الحبور ويفصح مخزون الود لأحبتنا الكورد عن مكنوناته الثرة. اليوم ننشق- بكل التوق- نوروزاً جديداً تنطلق فيه الأمنيات الصادقة من القلوب الولهة كالعصافير في فضاءاتنا العراقية الرحيبة ترتجي الخير وترقب الرفاه والازدهار لعراقنا الغالي وشعبنا العزيز.

عراقنا العظيم هو خبزنا المشترك وهو زهونا الأول والأخير وهو أجمل من يفترش سطورنا وينبض وسط مهجنا ويعطر كل شفاهنا… وإنْ باعدت بيننا (المسافات) فإن أفراحنا بنوروز تطوف اليوم مزدهية حول جبالنا الشم ومرابعنا الخضر وقبابنا الزهر.

اليوم تخلع كوردستان العزيزة عباءة وجعها القديم لتزهو أمام بني وطنها وأمتها كفاتنة لم يغب عن وجهها القمر وهي تتمشى جذلى بين الحنايا والضمائر..تفتح ذراعيها لعشاقها كي تورق أشواقهم فوق عشبها الأخضر وعبقها الزاكي وما جفت يوماً حول جنباتها الآمال ولا الطموحات ولم تتوان سواعد أهلنا الكورد عن إحتراف المشاق وحث الخطى نحو صيرورة نهضوية حقة وتلمس عصر تحولي جديد

من حقنا هذا العام أن نحتفل بـ (نوروز) استثنائي إذ أقبل وبلادنا- بحمد الله- قد أحرزت نصراً مبيناً ناجزاً على أشرس تنظيم إرهابي عرفته البشرية بعد أن نفضت عن جسدها المثقل بالالام غبار المحن الصعبة فيما حافظت على وحدة العراق وسيادته طبقاً للدستور الذي صوت عليه الجميع مدشنة مرحلة واعدة جديدة زاخرة بالبناء والاعمار ومفعمة بالوئام والتفاهمات سيما بين (بغداد) و(أربيل).

وها هم موظفو الإقليم قد استلموا رواتبهم بعد طول انتظار وها هي مطارات ومنافذ الإقليم الحدودية قد عادت إلى نشاطها المعهود بعد إنفاذ الدستور ونجاح الحوارات بين أبناء الوطن الواحد.

وها هم شعبنا وقد تهشمت على صخرة صمودهم الأسطوري كل المؤامرات الحاقدة وهم يضطلعون بدورهم الريادي في ظل تقدم اقتصادي واستقرار أمني

بلادنا قد حظيت بإعجاب وتقدير ومؤازرة الأسرة الإنسانية جمعاء وهو ما ظهر جلياً من خلال الحشد الدولي الداعم في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة اعمار العراق حيث ارتفع منسوب مكانتها الدولية على نحو ملفت.

فيما تتجه الأنظار نحو العرس الانتخابي في (12/ مايو المقبل) الذي سيكرس التحولات الديمقراطية تلك التي بذل شعبنا الصامد الغالي والنفيس من أجل تحقيقها. وسيغدو بلدنا في الفترة المقبلة ورشة أعمال هائلة … إليها سيتنافس المتنافسون

ما أجمل أن نتقاسم فرحة العيد في عراق سيظل خيمة فسيحة ووريفة لجميع العراقيين بكل طوائفهم وإذ نتنفس اليوم النسائم النوروزية الفواحة ونزهو بجمعنا العراقي الخير فإننا نؤكد ضرورة إدامة وترسيخ الوشائج العربية –الكوردية كمفتاح – لا بديل عنه- لتطور واستقرار بلادنا.

وقد شهدنا كيف قاتل البيشمركة الأبطال في خندق واحد ولأول مرة مع الغيارى من أبناء قواتنا المسلحة لمواجهة العدو الداعشي الغاشم وكيف اندحر خاسئاً أمام ضربات العراقيين الماحقة.

أنه النموذج الوطني الخلاق الذي به نفتخر فعراق من غير المكون الكوردي هو عراقٌ منقوص الملامح ذاك لإنه مكون أساسي وتاريخي وشريك في العملية السياسية ومثلما تبادلنا جميعاً التحديات والتضحيات فسنتقاسم المكاسب والمغانم أيضاً.

وهي تكفي لكي نحيا جميعا حياة حرة كريمة متآخية كما فعل اباؤنا وأجدادنا منذ غابر الأزمان. ولزاما علينا أن نستحضر شهداء الوطن من كافة أطيافه في هذه المناسبة المباركة ممن قدموا أرواحهم الطاهرة قرابين على مذبح الحق والكرامة ويقيناً أنهم أحياء عند ربهم يرزقون.

وليكن معلوماً لدى الجميع أن ليس أمام تقدمنا سوى العقل المتنور والقلب المفتوح والروح الوثابة والإرادة العزومة فذلك هو الذي يصحح الأخطاء ويداوي الجروح ويعلي الصروح.

سنطوي نوروزاً وسنرقب نوروزاً جديداً ودولاب الزمن يدور.. وأنت أيها العراق التعددي الشامخ ما برحت مستقرك في مواطئ الروح وما غادرت أرجوحة الحب وسط الحشا والضلوع.

وكل عام وعراقنا وشعبنا ومصر والشعب المصري بألف ألف خير )