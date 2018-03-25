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الشركة العامة للصناعات الفولاذية تقوم بتنصيب (1000) متر من السياج الواقي وتقدمه هدية الى العاصمة بغداد

قامت ملاكات مصنع الهياكل الحديدية في الشركة العامة للصناعات الفولاذية بالتنسيق مع أمانة بغداد، بتصنيع وتجهيز ونصب السياج الواقي على طريق الدورة السريع (عتبة بن غزوان) بما يقرب من (1000) متر بعد قلع السياج القديم التالف وقدمته هدية الى العاصمة بغداد ليظهرها بشكل متميز ويسهم كذلك في خدمة المواطن.
من الجدير بالذكر ان الشركة تمتلك خطا انتاجيا حديثا ومتطورا لتصنيع السياج الواقي للطرق والجسور والساحات العامة بأحجام متنوعة وبسمك لغاية (3 ملم).

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