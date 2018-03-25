الصميدعي: المرشحون يدفنون أحلام الناخبين بـ”السبيس”

قال المرشح في تحالف “ديالى التحدي” إبراهيم الصميدعي، الأحد، إن “المرشحين يدفنون أحلام الناخبين بالسبيس”، مضيفا أن العراق يمر في مرحلة خطيرة، و”السبيس” لا ينقذه مما فيه”، منتقدا الحملات الانتخابية التي يقوم بها بعض المرشحين للتحايل على الناخب البسيط.

وأوضح الصميدعي في حديث اليوم (25 آذار 2018)، أن الأموال المرصودة الاستثمارية لبناء البنى التحتية منذ عام 2004 ولحد الآن حوالي 330 مليار دولار، ومنذ إنشاء الدولة العراقية توالت الأجيال على مشاريع بنى تحتية لا يتجاوز عددها أصابع اليد”.

وأضاف أن “العراقيين يعيشون الآن على بنى تحتية أنشئت خلال قرن كامل لم تتجاوز تكلفتها 100 مليار دولار، فيما رصدت وصرفت الحكومات العراقية منذ 2003 ما يزيد عن 300 مليار دولار”.

وانتقد الصميدعي “الوعود الكاذبة” بالتوظيف الحكومي التي يطلقها المرشحون للنخابين، مؤكدا أن “الحكومة قالت مرارا إن البلاد تعاني من فائض في الموظفين، ولا يوجد تعيينات في السنوات القادمة”.

وحذر، من السنوات القادمة، قائلا إنها “الأخطر”، في ظل انخفاض أسعار النفط، وازدياد العدد السكاني في البلاد، داعيا إلى اختيار الكفؤ، وترك “الكذابيين” ووعودهم.

وتابع قائلا، إن “السياسيين منذ عام 2003 وإلى الآن، سرقوا المليارات من أموال الشعب المرصودة للبنى التحتية، ثم يعودون إلى المواطنين قبيل الانتخابات ليخدعوهم بشاحنات “سبيس”، في حين كان من المفترض أن تكون بغداد كطوكيو وإسطنبول ودبي، بهذه المبالغ الضخمة جدا.

وحول سرقة الأموال من المناصب الحكومية واستخدامها في الحملات الانتخابية، كشف الصميدعي، أن أحد أعضاء مجلس محافظة ديالى، حصل بطرق غير شرعية مستغلا منصبه الموجود فيه على حوالي 25 مليار دينار عراقي (تقريبا 23 مليون دولار)، مضيفا أن “عضو المحافظة سينفق 5 مليارات منها (تقريبا 4 مليون دولار)، وهذا الرقم لا ينفقه مرشح للكونغرس الأميركي”.

أ.أ