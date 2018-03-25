العبادي يبحث مع وفد للتحالف الدولي عمليات التطهير بالمناطق المستعادة وملاحقة خلايا داعش

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى الجنرال، جوزيف فوتيل، الاحد، عمليات التطهير التي تقوم بها القوات الامنية في المناطق المستعادة، والتعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري بين الجانبين.

وذكر المكتب الاعلامي، لرئاسة الوزراء، في بيان له اليوم (25 اذار 2018)، ان العبادي وخلال استقباله قائد القيادة المركزية الامريكية الوسطى، جوزيف فوتيل والوفد المرافق له، في مكتبه ببغداد، بحث مع وفد التحالف، متابعة التعاون في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري وعمليات التطهير وملاحقة العصابات الارهابية”.

واضاف البيان، ان “الجنرال فوتيل اشاد خلال اللقاء، بقدرات وخطط القوات العراقية”، مشيرا الى ان “القوات العراقية تعاملت بجدية مع بقايا الارهاب”.

ك.ف