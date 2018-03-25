العثور على اربع جثث “لمغدورين” على يد داعش بحويجة كركوك

عثرت قوات امنية عراقية الأحد، على جثث أربعة اشخاص قام عناصر تنظيم “داعش” بقتلهم بعد اختطافهم جنوب قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان للحشد الشعبي، إن قوة مشتركة من اللواءين الثاني والـ56 في الحشد والشرطة الاتحادية عثرت اليوم، على اربع جثث لأشخاص مغدورين ضمن عملية بحث وتفتيش شملت مناطق قرية سادة الهلول وقرية دغيله والبزول الزراعية جنوب قضاء الحويجة.

وأضاف الموفد، أن المغدورين هم من أهالي تلك المناطق قام تنظيم “داعش” باختطافهم بعد كمين.

بالرغم من دحر تنظيم “داعش” عسكريا في العراق، لا يزال “الإرهابيون” يشنون هجمات متكررة في مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما في محافظة كركوك.

ويستمر التنظيم في نصب كمائن على الطريق الواصلة بين كركوك والعاصمة بغداد، حيث نُشرت صور لإعدام 13 عنصرا من الحشد الشعبي تم احتجازهم الأربعاء الماضي.

وادعى التنظيم عبر وسائله الدعائية أن مسلحيه قتلوا وجرحوا خلال فترة ما بين 19 فبراير و21 مارس 103 من عناصر القوات الحكومية، بمن فيهم ضابط برتبة ملازم وآمر فوج، وأسروا 13 آخرين، علاوة على تدمير أكثر من 12 عربة عسكرية وحافلة وصهريج نفطي.

وأشارت قناة Directorate4 المختصة في متابعة التطورات الميدانية في النقاط الساخنة عبر “تلغرام” إلى أن القيادة العراقية لا تستطيع القضاء على “الإرهابيين” في كركوك، بالرغم من العمليات الأمنية التي تشنها أسبوعيا ضد المسلحين.

وأوضح المراقبون أن اكتشاف القوات الحكومية مخازن أسلحة وذخيرة لـ”داعش” لا يؤثر بشكل ملموس على القدرات القتالية للمسلحين، مضيفين أن التنظيم يستخدم شبكة من العناصر النائمة والسكان المحليين الموالين له في التخطيط للهجمات في المحافظة.