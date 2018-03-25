العمال الكوردستاني: سنرد بقوة على أي تحرك تركي نحو سنجار

توعد “حزب العمال الكوردستاني” بأن مقاتليه سيردون بقوة على أي تحرك عسكري للجيش التركي في قضاء سنجار شمال العراق.

قال العضو القيادي في “حزب العمال الكوردستاني”، كاوه شيخموس، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، الروسية اليوم الأحد “إلى الآن لا وجود لأي تحرك تركي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، إن حدث ذلك فسنرد بقوة لحماية شعبنا الإيزيدي”.

وأضاف أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “دائما يطلق تصريحات غير صحيحة”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الرئيس التركي أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي “حزب العمال الكوردستاني”. إلا ان بغداد نفت وجود اي تحرك.

يذكر أن تركيا أطلقت في 10 مارس الجاري عملية عسكرية في شمال العراق تهدف إلى تدمير معسكرات “حزب العمال الكوردستاني” وأدخلت وحدات من قواتها البرية إلى البلاد تعمل بالتزامن مع الغارات الجوية من الطيران الحربي التركي.

وتعتبر تركيا “حزب العمال الكوردستاني” تنظيما إرهابيا وتحاربه على مدار داخل البلاد وفي دول جوارها 3 عقود.

واعلن حزب العمال الجمعة الماضي انسحابه من سنجار “لاتمام مهمته”، إلا ان قائمقامها محما خليل نفى حدوث ذلك الانسحاب.

وبحسب مسؤولين كورد فإن “حزب العمال الكوردستاني” يتخذ من شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات الكوردية العراقية، كما يحتل 515 من القرى الكوردية في المنطقة.

وتشن القوات التركية من حين إلى آخر غارات داخل اراضي اقليم كوردستان تستهدف مواقع للمقاتلين المناوئين لانقرة بهدف منع تسلل مسلحيه إلى عمق تركيا لشن هجمات هناك.

وجرى استئناف النزاع المسلح بين السلطات التركية وحزب العمال الكوردستاني في يوليو/تموز من العام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها بينهما في مارس/آذار من العام 2013.