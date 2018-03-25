الفتلاوي تعلق على إعدام داعش عناصر من الشرطة الاتحادية بين بغداد وكركوك

علقت عضو مجلس النواب حنان الفتلاوي، اليوم السبت، على عملية إعدام عناصر من قوات الشرطة الاتحادية، من قبل تنظيم داعش، بين كركوك وبغداد.

وذكرت الفتلاوي عبر حسابها في تويتر، أن “‏عملية اعدام 8 عناصر من منتسبي الشرطة الاتحادية غدراً في طريق بغداد-كركوك من قبل داعش او الدواعش الجدد تكشف مدى خستهم وشيمتهم بالغدر”.

وأضافت الفتلاوي: “استغرب الصمت الحكومي على ذلك !!”.

وكانت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قد أعربت في وقت سابق من اليوم السبت، عن تعازيها لعوائل عدد من عناصرها اعدمهم تنظيم داعش بعد اسرهم على طريق بغداد _ كركوك، فيما دعت مقاتليها الى توخي الحذر و”عدم الركون للطمأنينة”، ومطاردة عناصر التنظيم وتدمير اوكاره وخلاياه.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان، إنه “اليوم وكعادته على الخسة والنذالة أقدم العدو الارهابي الجبان على قتل اسرانا الذين تم اختطافهم وهم عزل من السلاح”، مبينا انه “بعد ان عجز في مواجهة فرسان الشرطة الاتحادية مواجهة الرجال للرجال وانهزم امام صولاتهم البطولية في الموصل وتلعفر والشرقاط والحويجة لجأ الى عمليات الغدر والاعتداء على المدنيين والمنتسبين العزل من السلاح”.

وأضاف جودت، انه “وبكل فخر نزف هذه الكوكبة من الشهداء الميامين لتلتحق بقافلة المجد والخلود من شهداء العراق الذين سطروا اروع الملاحم البطولية خلال معارك تحرير العراق واذاقوا الارهاب مرارة الهزيمة والخذلان وكان شهداؤنا المغدورين في مقدمة الفرسان المحررين لمدينة الموصل”.

وتابع، ان “في الوقت الذي نعزي فيه انفسنا وعوائل الشهداء والشعب العراقي، فاننا ندعو مقاتلينا الابطال المرابطين في ساحات الوغى الى توخي الحذر وعدم الركون للطمأنية واعتماد اليقظة وترصد المخاطر ونوايا العدو الغادر الجبان وندعوا قواتنا الباسلة الى مطاردة فلول الارهاب المتبقية وتدمير اوكارهم وخلاياهم المسمومة بكل عزيمة وثبات واقتدار”.

وخاطب قائد الشرطة الاتحادية عوائل العناصر الذين اعدمهم داعش بالقول: “ياعوائل شهدائنا الميامين ادعوا الله العلي القدير ان يعوضكم الكرامة والعزة فأنتم من انجبتم البواسل الذين دافعوا عن كرامة الوطن وعزته ومقدساته لقد اصطفاكم الله لتكونوا قدوتنا في العطاء والتضحية في سبيل الوطن والدين”.

وحذر الفريق رائد شاكر جودت، أبناء الشعب العراقي من أن “عدوكم الارهابي الجبان مازال يترصد بكم الدوائر ويحيك النوايا الاجرامية رغم هزائمه واسقاط دولته المزعومة على يد اخوانكم ابطال الشرطة الاتحادية وباقي الصنوف في قواتنا المسلحة”، داعيا اياهم الى “التلاحم والتكاتف والوقوف صفا واحد ومساندة قواتكم البطلة وعدم السماح للمتصيدين في استهداف معنويات المقاتلين”.

وكان تنظيم داعش نشر، في وقت سابق اليوم السبت، صوراً قال بأنها تخص 9 مقاتلين من الشرطة الاتحادية، اختطفهم على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك.

وأظهرت الصور عدداً من الاشخاص المقيدين، قال التنظيم بانهم عناصر من قوات الشرطة الاتحادية، قام باختطافهم على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك.

وأظهرت صور أخرى قيام عناصر التنظيم باطلاق النار على الاشخاص، ما أدى الى مقتلهم في الحال.