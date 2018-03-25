القبض على “أبو سيف” في الموصل

افادت مصادر امنية، اليوم الاحد، بالقاء القبض على قيادي بداعش يشغل منصب رئيس تحرير صحيفة النبأ التابعة لتنظيم داعش في الموصل.

واضافت المصادر ان القوات الامنية وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من القاء القبض على ابرز القادة الاعلامين لداعش المدعو (أبو سيف العراقي) والذي يشغل منصب رئيس تحريرصحيفة النبأ التابعة لهم، وهو المسؤول عن اصدارات الصحيفة، مبينا ان القاء القبض عليه يعتبر بمثابة ضربة قاصمة للهيكل الاعلامي لهذه العصابات.

يذكر ان القوات الامنية العراقية استطاعت في وقت سابق من القاء القبض على مجموعة من كادر وكالة اعماق التابعة لداعش.