المالكي: التوافقات لم نجني منها الا الخراب والاغلبية السياسية خيارنا الاول والوحيد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان التوافقات لم نجني منها الا الخراب، مشيرا الى ان الاغلبية السياسية خيار الائتلاف الاول والوحيد.

وقال المالكي بكلمة له خلال حفلا جماهيري أقيم مساء اليوم في بغداد، ان “على الجميع المشاركة في الانتخابات لكي نعزز عملية بناء الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة للشباب”، مشددا على “ضرورة احداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات”.