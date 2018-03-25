المالكي: التوافقات لم نجني منها الا الخراب والاغلبية السياسية خيارنا الاول والوحيد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان التوافقات لم نجني منها الا الخراب، مشيرا الى ان الاغلبية السياسية خيار الائتلاف الاول والوحيد.
وقال المالكي بكلمة له خلال حفلا جماهيري أقيم مساء اليوم في بغداد، ان “على الجميع المشاركة في الانتخابات لكي نعزز عملية بناء الدولة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي ومعالجة البطالة وتوفير فرص العمل وفتح آفاق جديدة للشباب”، مشددا على “ضرورة احداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات”.
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وتابع ان “هذه الخطوة لن تأتي إلا من خلال التكاتف وإيجاد حكومة قوية قادرة على حفظ هيبة الدولة وإحداث التطوير المطلوب في كافة المرافق”، معربا عن امله ان “يحقق ائتلاف دولة القانون وضمن مشروعه الاغلبية السياسية امال وطموح ابناء الشعب العراقي ويحول أهدافه ومشاريعه الى واقع ملموس”.
واكد المالكي ان “الاغلبية السياسية اصبحت الخيار الاول والوحيد لائتلاف دولة القانون بعد التجارب السابقة التي بنيت على التوافقات والتي لم نجني منها الا الخراب وتعطيل الخدمات”، مشيرا الى ان “الاغلبية لاتعني تفرد مكون كما يحاول طبول التوافقية الايهام به بل هي اغلبية سياسية وليست مكوناتية وستضم ممثلي جميع الاطياف وفق رؤية وطنية واحدة تجمعهم وليس كما حصل سابقا”.
واكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، في وقت سابق، ان محاربة الفساد والارهاب والمحاصصة لن يتحقق الا عبر الأغلبية السياسية، فيما حذر من المخططات الرامية الى مقاطعة الانتخابات التي تسعى لها بعض الجهات المدعومة من الخارج.