المحتجون في ساحة التحرير للناخبين: فرصة انقاذ العراق في أيديكم فلا تضيعوها

طريق الشعب – رعد محمد حسن

يواصل متظاهرو ساحة التحرير احتجاجاتهم ضد الفساد والفاسدين، اذ احتشد المئات منهم، الجمعة الماضية، مطالبين بعدم انتخاب تلك الوجوه التي تسببت في كل الخراب الذي حل بالبلد نتيجة السياسات الفاشلة المبنية على اساس المحاصصة الطائفية والاثنية.

الناشط المدني، محمد السلامي، القى كلمة تنسيقية مستمرون، قائلا “انتم نواة التغيير بوقفتكم هذه عريتم الفساد وطغمته وارهبتم المتنفذين والفاسدين لقد جاءت وقفتكم هذه لترسم بداية نهايتهم ونهاية نظام المحاصصة الطائفية الذي عملوا ويعملون على اعادة انتاجه و لقد استخدم الفاسدون والمفسدون كل انواع العنف والتعسف والارهاب الفكري حتى وصل بهم الحال الى استخدام القتل لإنهاء وقفتكم المشرفة هذه فضحينا بشهداء من شبابنا على دكة الاصلاح والتغيير، ولن يهدأ لنا بال حتى نرى من تسبب في سقوط الموصل وثلثي ارض العراق ان يكون بين يدي العدالة”.

الناشط وسام العدواني عن تحشيدية بغداد القى كلمة جاء فيها: “في السابق انتخبنا ولم يكن من انتخبناهم على قدر المسؤلية ولم يفوا بعهودهم التي قطعوها لنا ونسوا شعبهم الذين جعلوا منه سلما للمناصب والكراسي، اما الان فامامنا فرصة في ان ننتخب من فيه الخير والاصلاح وان نفوت الفرصة على اعداء العراق وشعبه وان فرصة انقاذ العراق بايدينا وان اصواتنا مسؤولية سوف نحاسب عليها امام الشعب”.

ثم القى الناشط، يحيى الموسوي، كلمة اللجنة المشرفة على الاحتجاجات، اشار فيها الى “اعياد نوروز، مباركا للشعب العراقي عموما وشعب كردستان خصوصا في هذه المناسبة ومستذكرا شهاب الثورة السلمية الذي نزل على المنطقة الخضراء فأودع في قلوب مغتصبيها الرعب والخوف وفروا هاربين”.

وتابع، ان “ذلك كان ايذانا بانتشار شعاع الاصلاح متوهجا يسحق عروش الظالمين ويوقد الهمم ويكسر حاجز الخوف والتردد”، مضيفا ان “احتجاجاتكم اثمرت يانع الثمار فهاهم ابناء الشعب ينتفضون في كل يوم في صولات تقض مضاجع الفاسدين وتؤرق منامهم حتى باتوا لا يثقون بالأرض التي يقفون عليها”.

اهالي بابل يرفضون الفساد في تظاهرة حاشدة

طريق الشعب – حسين فاضل

خرج المئات من اهالي بابل، الجمعة الماضية، في تظاهرة حاشدة امام مبنى ديوان المحافظة، رافضين للفساد ومطالبين بمحاكمة جميع المقصرين والمتسببين في سقوط الموصل والمتورطين في مجزرة سبايكر.

المتظاهرون حرصوا على الاستمرار في الاحتجاج السلمي الى حين تحقيق المطالَب التي خرجوا من اجلها وأهمها هي إصلاح النظام السياسي، كما أعلنوا تضامنهم مع المنتفضين في عموم الوطن ضد تردي الخدمات وتدهور الاحوال المعيشية.

ووجه المتظاهرون دعوة الى كافة المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة من اجل الخلاص من الفاسدين الذين حكمونا طيلة الأعوام الماضية.

جماهير الكوت تطالب بمحاسبة الفاسدين وبانتخابات نزيهة

تظاهر حشد من اهالي الكوت، الجمعة الماضية، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وانتخابات نزيهة من اجل تغيير الوجوه التي رسخت المحاصصة الطائفية.

وقال مراسل “طريق الشعب” ان “المتظاهرين طالبوا بالخدمات التي تفتقدها المحافظة”.

وتابع، بان “كلمة الحراك المدني القاها الناشط تيسير حذر وكلمة الحراك المستقل القاها يحيى ناصر وبعدها قرأ الشعراء محمد جاسم ابو سلام والشاعر مؤمل الكعبي والطفل علي العابدي مجموعة من القصائد”.

ميسان مستمرة في حراكها الاحتجاجي

تظاهرة المئات من أبناء محافظة ميسان، الجمعة الماضية، قرب مجلس المحافظة، مطالبين بإصلاح النظام السياسي ومحاسبة الفاسدين.

الناشط المدني سلام البهادلي، قال أن “تظاهراتنا منذ أكثر من سنتين ونصف مستمرة في مطالبها وهي تعبير واضح عن رفض الفساد ونظام الطائفية السياسية، كما أننا اليوم نجدد رفضنا الفاسدين وانصارهم”.

وبين البهادلي انه “رغم استخدام الفاسدين شتى وسائل العنف لكننا مستمرون في مطالبتنا على ضرورة محاسبة سراق المال العام والمسؤولين عن مجزرة سبايكر وسقوط الموصل”، مضيفا “أننا نتضامن مع إخوتنا في مناطق بغداد المعتصمة والمطالبين بالخدمات في أطراف بغداد وبعض مناطق بابل”.

متظاهرو السماوة يطالبون بالخدمات وبمحاسبة الفاسدين

طريق الشعب – عبدالحسين ناصر السماوي

نظم التيار المدني الديمقراطي في السماوة وقفة احتجاجية، الجمعة الماضية، في كورنيش السماوة، مطالبين محاسبة الفاسدين وعدم عودة الفاسدين والفاشلين الى الانتخابات البرلمانية مرة أخرى.

الناشط المدني، يحيى محمد طربال، القى كلمة جاء فيها، ان “مجلس النواب عندما اقر الموازنة لم يفكر بالأمور الأساسية التي تهم الشعب العراقي من بنى تحتية وصحة وبطاقة تموينية وبطالة وكهرباء وتعليم وصناعة، وإنما وضعها على مقاييس المحاصصة الطائفية والسياسية مما جعلها موازنة عرجاء تتكئ على عجز مالي وديون من صندوق النقد الدولي ارهقت الشعب”.

كما طالب الناشط المدني د.عدنان عباس بإيجاد فرص عمل للعاطلين ومنهم الخريجون بعدما وصلت اعدادهم الى مليون خريج في آخر الإحصائيات، وطالب الحكومة المحلية بتحسين الخدمات في المحافظة وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة قلة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ فترة.

الجماهير في الديوانية: لا لشراء اصوات الناخبين

طريق الشعب – عادل الزيادي

تظاهر حشد من اهالي الديوانية، الجمعة الماضية، منددين بالفساد واساليب الاستحواذ على اصوات الناخبين.

وقال مراسل “طريق الشعب” ان “المتظاهرين طلبوا من المفوضية التدخل في تحركات بعض المرشحين الرامية الى شراء ذمم الناخبين ورهن مستمسكاتهم لقاء مغريات معينة لغرض التصويت لهم”.

المتظاهر كرار عبد الزهرة تحدث لـ”طريق الشعب” مشيرا الى انه “لن يغمض لنا جفن الا بازالة الفاسدين الذين اساؤوا الى المصالح الوطنية وتحويلها لحساب مصالحهم الشخصية ومسعاهم للتحرك على العوائل الفقيرة لسرقة اصواتهم مقابل بعض الهدايا”.

جماهير البصرة تجدد المطالبة بإنهاء المحاصصة

طريق الشعب – محمود سعدون

تظاهر المئات من اهالي البصرة، الجمعة، امام مبنى محافظة البصرة، مجددين مطالبتهم بإنهاء نظام المحاصصة.

وقال مراسل “طريق الشعب” واكد المتظاهرون ان تظاهراتهم التي بدأت قبل عامين ونصف العام، جاءت لترسم بداية لنهاية نظام المحاصصة الطائفية والاثنية.

وقال الناشط محمد باقر، في اثناء القائه كلمة التيار المدني الديمقراطي، “شعبكم يتطلع اليكم بشغف فانتم نواة التغيير والاصلاح وبوقفتكم هذه عريتم الفساد وطغمته وارهبتم المتنفذين وسارقي اموالكم فبعد انتكاسات وويلات عاشها شعبنا من جراء السياسيات المتخبطة على المستوى الاقتصادي والسياسي والخطط الامنية الفاشلة التي استخدمها ويستخدمها الظالمون من اجل بناء دكتاتوريات لهم ولأبنائهم على حساب الدم العراقي وعيشه الكريم”.

والقى الناشط المدني احمد النجار، كلمة تحشيدية البصرة التي سلطت الضوء على المشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل الاصلاح والتغيير.

المتظاهرون في كربلاء يطالبون المسؤولين

بكشف ما بذمتهم من اموال وممتلكات

طريق الشعب – عبدالواحد الورد

احتشد المئات من اهالي كربلاء، الجمعة الماضية، امام مبنى المحافظة، مطالبين المسؤولين بالكشف عن ما بذمتهم من اموال وعقارات منقولة وغير منقولة، حازوا عليها بعد العام 2003.

عضو اللجنة التحشيدية، محمد عبد الرضا، القى كلمة، دعا فيها الى محاسبة المسؤولين عن استباحة دماء الشهداء وتقديمهم الى العدالة، بدءا من مجزرة سبايكر وسقوط الموصل، وبعدها الصقلاوية ومجزرة الكرادة”.

وتابع، ان “التاريخ سيذكر من تهادن مع الفاسد وصفق له بانه خان الوطن والضمير”، مشددا على “اهمية الاستمرار والتواصل في الاحتجاج حتى تتحقق المطالب”.

عضو اللجنة التنسيقية للحراك، حسين صبري، اشار في كلمته الى فساد المرشحين في حملاتهم الانتخابية ايضا، مستنكرا عملية شراء البطاقات الانتخابية من الناخب لقاء اثمان زهيدة”.

واكمل، ان “الناخب الذي يبيع بطاقته الانتخابية كمن يبيع شرفه، ونطالب المفوضية بان تدعو المسؤولين الى كشف ذممهم والتحقيق في ملكيتهم من الاموال والاملاك والعقارات التي حازوا عليها بعد العام 2003”.

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جريدة “طريق الشعب” ص الاخيرة

الاحد 25/ 3/ 2018