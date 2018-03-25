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المنتخب العراقي خارج الحسابات.. وهذه احتمالات تتويج قطر او سوريا ببطولة الصداقة

انهت ننتيجة التعادل بين المنتخبين القطري والسوري اليوم السبت، حظوظ المنتخب العراقي للفوز بالبطولة الكروية الثلاثية بالبصرة (بطولة الصداقة)، فيما بقي التتويج من نصيب منتخبي قطر وسوريا.

ولم يتبق من البطولة سوى مباراة واحدة ستجمع العراق وسوريا الثلاثاء في ختام البطولة، وهناك احتمالات كثيرة لفوز قطر أو سوريا باللقب.

احتمالات المنتخب القطري للفوز باللقب هو ان يفوز المنتخب العراقي على السوري وبذلك سيتصدر المنتخب القطري البطولة بـ 4 نقاط ويصبح المنتخب العراقي بالمركز الثاني بـ 3 نقاط وسوريا بنقطة واحدة، أو تنتهي المباراة الاخيرة بين العراق وسوريا بالتعادل، فان البطولة ستذهب الى الفريق القطري ايضا.

اما احتمالات فوز الفريق السوري بالبطولة، هو ان يفوز على المنتخب العراقي بفارق هدفين وبذلك يتساوى مع المنتخب القطري في النقاط ويتصدر البطولة بفارق هدف، او الفوز على العراق بفارق هدف واحد شرط ان تكون النتيجة 4-3 فما فوق وبذلك يتصدر المنتخب السوري البطولة بفارق الاهداف المسجلة.

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