النجيفي يعلق على قرار الـ”PKK” ويتحدث عن خمس نقاط “ساخنة”

أصدر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، اليوم السبت، تعليقاً على قرار حزب العمال الكوردستاني الانسحاب من مدينة سنجار، التابعة لمحافظة نينوى.

وقال النجيفي في بيان ان “انسحاب حزب العمال الكوردستاني من سنجار نقطة إيجابية”، مستدركاً انها “تحتاج الى إجراءات رسمية وسياسية سريعة لملء الفراغ الذي استغله حزب العمال للتمركز هناك في ظل صراع بغداد واربيل وغياب نينوى”.

وتابع النجيفي ان “في نينوى خمس نقاط ساخنة، في كل منها صراعات مختلفة، ومنطقة سنجار هي احد تلك النقاط الساخنة”.

واضاف “لا شك ان قليلي الخبرة يتصورون الامور انتهت بالانسحاب، ولكن من يعرف تاريخ المنطقة ويقرأ أحداثها الساخنة في الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي فضلا عن احداث ما بعد الاحتلال ومآسي داعش ويعرف تاريخ عزلة جبل سنجار وفرق الطباع بين آيزيدية سنجار وشيخان، يدرك اهمية ان تقوم الدولة باحتواء أهالي المنطقة وان تتعامل معها بما ينسجم مع طباع وعادات أهلها”.

يذكر ان حزب العمال الكوردستاني قرر يوم أمس الجمعة الانسحاب من مدينة سنجار.