“الهجرة المهجرين” تعلن عودة أكثر من 647 نازحاً إلى الأنبار

أفدات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، بأن أكثر من 647 نازحاً عادوا إلى قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “نحو 522 نازحاً عادوا من العاصمة بغداد، و125 نازحاً من مخيمات الوزارة في المدينة السياحية بمحافظة الأنبار إلى ديارهم بقضاء القائم”.

وأضاف بيان الوزارة أن “كوادر الوزارة قاموا بنقل الأسر العائدة بحافلات، ونقل أمتعتهم بشاحنات حمل خصصت لهم بالتعاون مع وزارة النقل”.

مشيرةً إلى أن “كوادر الوزارة وزعت 2000 حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر العائدة إلى مناطقها في قضاء عنه وناحية الريحانة، حيث تضمنت المساعدات الموزعة سلات غذائية وأخرى صحية وبطانيات”.

وأردفت الوزارة في بيانها أن “كوادرها أرسلت قوافل تحمل على متنها 10000 حصة من المساعدات الغذائية إلى محافظة الأنبار لتوزيعها بين النازحين والعائدين”.