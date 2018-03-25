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انفجار مستودع للأسلحة في قاعدة الحبانية

افاد مصدر امني في محافظة الأنبار، السبت، بأن مستودعا للأسلحة انفجر نتيجة التماس كهربائي في قاعدة الحبانية شرق الرمادي.

وقال المصدر في حديث إن “مستودعا للأسلحة انفجر في قاعدة الحبانية 30كم شرق الرمادي، نتيجة التماس كهربائي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “أصوات انفجارات كبيرة نتجت عن انفجار المستودع وهي عبارة عن أسلحة ثقيلة ومتوسطة من قذائف الهاون والمدفعية وغيرها”.

يذكر أن قاعدة الحبانية تضم قوات التحالف الدولي التي تقوم بتدريب القوات الأمنية ومقاتلي العشائر في محاربة “داعش”، والتي تعتبر اح اهم القواعد العسكرية لقوات الجيش.

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